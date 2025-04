FirenzeViola Fiorentina e i programmi cambiati: hotel fuori Cagliari e solo 4 giorni per prepare la gara con l'Empoli

Con la morte di Papa Francesco e il rinvio della gara Cagliari-Fiorentina e delle altre tre previste oggi, la squadra viola ha dovuto necessariamente cambiare i suoi programmi e rimanere nel capoluogo sardo dove giocherà mercoledì alle 18.30. Una data ravvicinata ma non troppo, che avrebbe costretto ad un rientro a Firenze oggi per ritornare in Sardegna domani e da qui la decisione di rimanere con tutti i problemi logistici del caso con hotel e campi. In queste ore però la società ha trovato la soluzione ovviamente, individuata fuori Cagliari, ma certo la giornata di oggi, tra attese e spostamento all'aeroporto dove è salita e poi scesa dall'aereo per cercare una nuova sistemazione è stata una giornata persa per la squadra che non si è così potuta allenare e che ha sprecato energie mentali più che fisiche, fatto che ha messo certo di malumore tutto il gruppo con il tecnico in testa. Da domani la Fiorentina, con la quale è rimasto il solo direttore tecnico Roberto Goretti mentre Commisso, Ferrari e Pradè sono rientrati a Firenze, tornerà a concentrarsi sulla partita con una seduta di rifinitura (nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità che il Cagliari ha messo a disposizione il proprio centro sportivo per la seduta mattutina).

La partita resta determinante per il cammino in Europa della Fiorentina che poi al rientro dovrà preparare in pochi giorni anche l'altrettanto importante derby dell'Arno con l'Empoli, mai facile per la grinta e determinazione che ci mette da sempre la squadra azzurra, a maggior ragione quest'anno che si deve salvare. Il Cagliari è a +5 proprio su Empoli e Venezia che insieme all'ormai rassegnato e più distaccato Monza occupano per ora le ultime tre posizioni. Insomma due partite chiave per tutte e due le squadre in ottica salvezza ma anche per la Fiorentina che, ottava, non può lasciar scappare le avversarie che la precedono nella griglia europea. Questa trasferta infinita complica i piani di Palladino che non riesce a recuperare Colpani (i convocati resteranno gli stessi). Tra i precedenti, anche se per tutt'altro motivo, ce n'è uno al Sant’Elia per forte vento: nel 2006, l’arbitro Rodomonti, decise di interrompere la gara tra Fiorentina e Cagliari considerato che il forte vento stava compromettendo l’andamento della gara. Nel 2012 invece per l'inagibilità proprio del Sant'Elia si rischiò di non giocare ma in quel caso ci fu solo la chiusura di alcuni settori.