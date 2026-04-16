Totoformazione, due dubbi: Balbo al posto di Gosens e Harrison per Solomon
Questa mattina i quotidiani sportivi sembrano piuttosto allineati sulla formazione che potrebbe schierare Paolo Vanoli contro il Crystal Palace. Gli unici due dubbi riguardano il terzino sinistro e l'ala destra. Solo la Repubblica (ediz. Firenze) vede Balbo al posto di Gosens, così come il Corriere Fiorentino dà Jack Harrison al posto di Solomon.
Per il resto schierano tutti De Gea tra i pali, Comuzzo, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa. Fagioli in cabina di regia. Ala destra Solomon, mezzali Mandragora e Ndour, ala sinistra Gudmundsson. Davanti, unica punta, Piccoli. Scelta obbligata in assenza di Kean. Vedremo stasera alle 21:00 quali saranno le decisioni finali del tecnico viola.
Queste le probabili formazioni secondo i giornali in edicola.
GAZZETTA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.
COR. FIO. (4-3-3) De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.
NAZIONE (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.
COR. SPORT (4-1-4-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.
TUTTOSPORT (4-1-4-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmunsson; Piccoli.
REP. FI. (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.
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