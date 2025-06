FirenzeViola Pioli già al lavoro, c'è anche lui dietro alle strategie della nuova Fiorentina. A centrocampo si stringe per Fazzini

Non può ancora essere l’uomo immagine della stagione in arrivo, ma certamente sta già lavorando sotto traccia a quella che sarà la squadra da guidare il prossimo anno. Di Stefano Pioli si sente parlare quotidianamente, ma in ballo non ci sono più le difficoltà per svincolarsi dall’Al Nassr che hanno lasciato spazio alle prime fondamentali indicazioni da tenere presente anche sul mercato.



Ruolo centrale

Di certo sono di questi giorni i primi contatti da parte del tecnico con quella che sarà la sua nuova struttura e la sua nuova squadra. Sotto questo profilo non devono passare sotto traccia i contatti che Pioli avrebbe già avuto innanzi tutto con Pradè per pianificare il mercato, poi con Dzeko (nel corso della trattativa tra i viola e i turchi del Fenerbache) e infine con lo stesso Kean. Prime telefonate necessarie a chiarire il ruolo centrale che anche il prossimo anno l’attaccante avrà nell’attacco rinforzato dall’arrivo di Dzeko, ma pure per sondare il terreno in merito al mercato che si sta surriscaldando intorno alla clausola da 52 milioni. Oltre il forte interesse degli arabi dell’Al-Qadsiah si dice il Milan di Allegri sia già alla finestra, senza contare eventuali interessamenti esteri come quello del Manchester United, motivo per il quale Pioli starebbe già avviando i primi confronti per farsi un’idea chiara del Kean pensiero.

Intanto Pioli avrebbe sposato anche l’indicazione societaria di proseguire sulla strada del. Un modo per consentire al club di continuare a lavorare sulla base di calciatori già a disposizione, ma anche per puntare a sfruttare al massimo le caratteristiche di molti elementi. Di tutti pare esserla discriminante più pesante, fosse solo per un ruolo dadi centrocampo in cui il tedesco ha reso certamente meglio rispetto a quando si è trovato a fare il terzino sinistro. Pioli insomma sta già seguendo a distanza strategie e indirizzi da mettere in pratica nelle prossime settimane, quando la sua supervisione passerà dalla lettura del prossimo mercato estivo a quella dei movimenti da effettuare al Viola Park, nei primi allenamenti in programma dalla prossima metà di luglio in poi.

Fazzini nel mirino, si muove il mercato a metà campo

C'è da pensare che il tecnico sappia anche dell'ultima offensiva viola sul mercato dei centrocampisti, lungo una pista che porta a Empoli per Fazzini. Il ventiduenne di Massa è diventato obiettivo sensibile in particolare da ieri quando sono partiti i primi contatti, cui ne è uscita una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Un giovane per la linea mediana che andrà ulteriormente ritoccata viste le tante uscite, e un'operazione che presuppone l'inserimento nella corsa a un calciatore seguito da molti altri club. Dopo giorni necessari ad avviare la ripartenza post Palladino, la Fiorentina comincia la ricostruzione a metà campo.