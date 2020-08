ESCLUSIVA FV, VIOLA IN VACANZA: ECCO LE DESTINAZIONI

Il mare italiano è la meta più gettonata dai giocatori viola per queste inusuali vacanze d'agosto, complici le restrizioni per il Covid, anche se qualcuno non rinuncia alle vacanze esotiche. Cutrone già da ieri è in Sardegna con la sua Sofia, così come Ceccherini e la bella Carola, in mancanza del viaggio di nozze che avrebbero dovuto fare se il Covid non avesse fatto rimandare il matrimonio al 2021, si consolano con escursioni e cene romantiche nella bella Positano e sulla costiera amalfitana, con l'inseparabile cagnolino Zenzero. Castrovilli e Rachele Risaliti andranno in Sicilia mentre Forte dei Marmi è la meta, almeno per una parte dei giorni a disposizione, di Chiesa e Benassi; quest'ultimo prima però è arrivato in queste ore a Capo Vaticano in Calabria con la moglie Giusy e l'amico Berardi, il giocatore del Sassuolo spesso accostato alla Fiorentina, insieme alla sua Francesca che presto lo renderà papà. Restano in Italia anche Pulgar e Caceres. Capitan Pezzella e la moglie Agus da oggi si spostano invece in Grecia, a Mykonos per l'esattezza, mentre Duncan e Terzic si regalano le Maldive. Dopo la lunga quarantena che li ha tenuti lontani dalle proprie famiglie, fanno invece ritorno nei rispettivi paesi d'origine i brasiliani Dalbert e Igor, il croato e ormai ex Badelj, il polacco Dragowski, i serbi Vlahovic e Mihajlovic (prima però mare con Anja) e lo spagnolo Lirola. Tutti eventualmente si muoveranno dopo aver riabbracciato i propri cari. Compreso Ribery che, volato a Monaco già sabato, poi si godrà anche un po' di mare con la famiglia. Destinazione mare anche per Agudelo, con la moglie Isabella che ha voluto fargli una sorpresa per l'anniversario, a Santorini. D'altronde la spina ognuno la stacca come vuole, tra gli affetti in completo relax o con una vacanza da sogno dopo questo faticoso rush finale e prima di rivedersi a Firenze tra il 17 e il 20.