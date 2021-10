ENTOURAGE VLAHOVIC A FV: "ECCO PERCHÉ NON PARLIAMO CON LA FIORENTINA"

L'entourage di Dusan Vlahovic tiene la porta chiusa, e non solo a noi di FV (LEGGI QUI). "Dusan non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina", è infatti il messaggio che FirenzeViola.it ha potuto raccogliere in esclusiva durante il viaggio a Belgrado degli ultimi tre giorni. Una chiusura totale, quella che arriva dagli agenti di DV9, che non promette - almeno ad oggi - alcuna schiarita rispetto allo scenario attuale.

Questo perché, sempre secondo quanto emerso durante il nostro colloquio in Serbia con la medesima fonte, fra le due parti ci sarebbe al momento uno stallo apparentemente insuperabile. "Quest'estate avevamo portato alla Fiorentina un'offerta da 60 milioni più bonus, tra noi e il club acquirente c'era già l'accordo, ma il presidente Commisso non ha voluto sentire ragioni", ci hanno raccontato dall'entourage del talento classe 2000. "Rocco ha risposto dicendoci che Vlahovic è come un figlio per lui, che non lo avrebbe venduto in nessun modo e che avrebbe fatto di tutto per rinnovargli il contratto", la risposta firmata Rocco Commisso che ha fatto andare su tutte le furie chi gestisce gli interessi di Vlahovic.

Un retroscena che spiega bene, dunque, la fumata nera della trattativa fra Fiorentina e, con ogni probabilità, Atletico Madrid: operazione saltata non tanto per il volere del calciatore (o dei suoi agenti) quanto più per il rifiuto categorico del numero uno gigliato. Commisso è voluto ripartire dal "suo" Dusan, speranzoso di poterlo convincere a firmare con una squadra all'altezza delle sue ambizioni, ma dall'ambiente vicino al bomber serbo non si registra alcun passo verso la Fiorentina. Né, tantomeno, l'intenzione di farlo nelle prossime settimane: "Non vogliamo negoziare il rinnovo con la Fiorentina, ecco perché non parliamo né con voi giornalisti né con la società", ci hanno ribadito direttamente nella città dove, fino a qualche ora fa, si trovava lo stesso Dusan Vlahovic.