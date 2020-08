ECCO LE NUOVE MAGLIE DI ROBE DI KAPPA. ACCORDO PER SEI ANNI

Svelate le nuove maglie della Fiorentina per la prossima stagione, dopo lo "spoiler" di Robe di Kappa nei giorni scorsi. Nasce così ufficialmente anche il nuovo rapporto con Robe di Kappa e tutti i suoi brand per sei anni che vestiranno dalla prima squadra al femmionile e al settore giovanile.. Ecco il comunicato:

Il Gruppo BasicNet ed ACF Fiorentina sono lieti di annunciare il nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica tra la società calcistica e i marchi del Gruppo torinese. La durata dell’accordo sarà di sei anni, a partire dalla stagione sportiva 2020-2021.

La partnership prevede che l’immagine della squadra viola sia abbinata al brand Kappa® per quanto riguarda l’equipaggiamento tecnico-sportivo in campo e ai marchi Robe di Kappa®, K-Way®, Superga®, Briko® e Sebago® per abbigliamento e calzature di rappresentanza e tempo libero. I prodotti a marchi del Gruppo BasicNet saranno indossati anche dalle formazioni giovanili della Fiorentina, sia maschili sia femminili.

«Siamo molto contenti di iniziare un percorso di crescita assieme a Kappa®, un brand che abbiamo fortemente voluto al nostro fianco sia per l’identità italiana sia per la sua decennale esperienza nel mondo dello sport» commenta Joe Barone, Direttore Generale del Club Viola. «Sono sicuro che insieme sapremo proporre ai tifosi e alle nostre squadre collezioni connotate da grande varietà e innovazione tecnica improntate sul Made in Italy».

«È per noi motivo d’orgoglio vestire un club storico come la Fiorentina, la prima squadra italiana a vincere una competizione europea, la Coppa delle Coppe» sottolinea Alessandro Boglione, Amministratore Delegato di BasicItalia, la società di BasicNet che distribuisce le collezioni del Gruppo nei principali mercati europei e che ha siglato l’accordo di partnership. «L’ufficio Ricerca&Sviluppo Kappa® metterà la propria esperienza al servizio di atleti e di un team che, sono certo, ci daranno grandi soddisfazioni. Lo stesso faremo con i nostri brand più importanti, affinché stile e tecnologia siano la costante di questa collaborazione, dentro e fuori il campo da calcio».