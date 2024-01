ECCO FARAONI, IL JOLLY ESTERNO PER VINCENZO ITALIANO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A tre giorni dalla sfida di campionato contro l'Udinese e, soprattutto, a meno di una settimana dalla semifinale di Supercoppa Italiana, in programma a Riyad giovedì 18 alle 20:00 (ore italiane) contro il Napoli, la Fiorentina mette a segno il suo primo colpo di mercato. Si tratta dell'esterno destro del Verona Marco Davide Faraoni. Se l'obiettivo era quello di mettere a disposizione del tecnico siciliano quanto meno un nuovo innesto prima della partenza per l'Arabia, i dirigenti viola sembrano aver centrato il bersaglio con l'arrivo del calciatore scuola Inter che potrebbe essere a Firenze già in serata per sostenere le visite mediche, e quindi è probabile che possa essere convocato da Vincenzo Italiano per la trasferta araba di Supercoppa, se non addirittura con l'Udinese (ipotesi però al momento improbabile). Operazione in prestito con diritto di riscatto.

Dopo la partenza di Pierozzi verso Salerno, e in attesa del ritorno di Dodo, i viola avevano bisogno di un terzino destro che affiancasse Kayode e l'hanno trovato in Faraoni. Dopo dodici giorni di mercato la Fiorentina mette così a segno il suo primo colpo di questa sessione invernale. Adesso, dopo aver messo a posto la corsia di destra con l'arrivo dell'ex Udinese, i dirigenti gigliati proveranno a regalare ad Italiano quanto meno un acquisto anche nel reparto offensivo. In questo caso i nomi più caldi sono quelli di Ruben Vargas come esterno offensivo e di Moise Kean come centravanti.

L'esterno destro laziale, quest'anno alla sua quinta stagione con gli scaligeri, in questa prima parte di campionato ha collezionato undici presenze (sette dal primo minuto) e realizzato un assist. Numeri in netto calo rispetto a quanto fatto vedere durante le gestioni Juric e Tudor. A Firenze Faraoni andrà ad alternarsi con il giovane Kayode nel ruolo di terzino destro aspettando il ritorno di Dodo. Da non sottovalutare neanche la sua attitudine a giocare come esterno a tutta fascia, se Italiano volesse riproporre l'esperimento 3-4-2-1 come nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna.