"DURO LAVORO" IL MANTRA DI IACHINI PER VINCERE. MA ORA SOSPENDE LE DOPPIE SEDUTE

Lavoro lavoro lavoro è il mantra di Iachini che per costruire una Fiorentina vincente non conosce altre vie. Così negli ultimi giorni ha visto i suoi giocatori provati dai doppi allenamenti e, in vista della ripresa del campionato, ha preferito una tabella di marcia standard e con meno sovraccarico. Già a gennaio la differenza con l'allenatore precedente balzò agli occhi visto che le sedute duravano molto di più. Ed anche in questo ritiro anomalo Iachini ha voluto mettere "benzina" nelle gambe dei suoi giocatori perché, si sa, il campionato è lungo.

Ma nello stesso tempo ha capito che meglio un allenamento fatto bene che uno stress fisico dato da due allenamenti quotidiani. I giocatori viola tra l'altro hanno spesso scherzato via social sulla stanchezza e la pesantezza del lavoro. Sono momenti critici e delicati per il fisico di un giocatore, basti vedere in Nazionale, diversi sono stati rimandati a casa per problemi vari, così come Castrovilli che ha accusato un lieve dolore (tendinite) ed ha lasciato il ritiro azzurro, così come Bernanrdeschi e Bastoni. Così, almeno per ora, Iachini ha sospeso il doppio turno, e preferisce iniziare a vedere i risultati del lavoro sul campo senza ulteriori carichi, grazie alle due amichevoli con Lucchese (domani) e Reggiana (sabato prossimo).

Con la voglia di Iachini di vedere aumentare la rosa effettiva nel giro di qualche giorno o prima dell'inizio della stagione. Il tecnico accoglierà a braccia aperte Bonaventura, con cui aumenterà il numero e la qualità delle mezzale, ruolo in cui con l'arrivo del marchigiano ci sarebbe abbondanza visto che Benassi per ora non sembra destinato alla cessione. Ma a centrocampo le manovre non sono finite perché la speranza che Torreira arrivi resta. E allora con una punta (o un Puntero visto l'obiettivo, Piatiek) Iachini a quel punto non potrebbe più nascondersi: la rosa a disposizione sarebbe una buonissima rosa per la corsa all'Europa.