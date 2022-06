DOMBROWSKI (BILD) A FV: “GRILLITSCH ELEGANTISSIMO. INFORTUNI? STATE TRANQUILLI"

Adesso è ufficiale: Lucas Torreira non vestirà la maglia della Fiorentina il prossimo anno. Proprio per questo la Fiorentina è obbligata ad andare sul mercato per trovare un degno sostituto. Al momento, nonostante qualche raffreddamento, il nome in pole è quello di Florian Grillitsch. Per parlare dell’austriaco la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il giornalista della Bild, esperto dell’Hoffenheim, Lukas Dombrowski.

Che tipo di giocatore è Grillitsch?

“Per me Florian è davvero uno dei giocatori più eleganti che io conosca. Può giocare sia come centrocampista difensivo che centrale, anche come mezz’ala a tre gioca molto bene. I suoi punti di forza sono: la calma quando ha la palla tra i piedi, la bravura nel liberarsi degli avversari quando viene pressato e la precisione dei passaggi sia lungi che corti. Qualche punto debole, forse, secondo me lo ha nei duelli, non è un calciatore che può marcare bene un avversario".

Come lo vedrebbe nel calcio italiano?

“Secondo me, con le sue importanti doti, è perfetto per il calcio italiano, dove potrà dirigere e guidare le partite della Fiorentina senza grossi problemi”.

Come mai ha deciso di lasciare l’Hoffenheim?

“Non voleva restare a Hoffenheim perché si sentiva pronto a fare un passo in avanti nella sua carriera. Il suo talento è abbastanza grande per un club più blasonato di quello tedesco. Qui da noi ha già ottenuto il massimo risultato possibile con la qualificazione alla Champions League nel 2018”.

Quest’anno ha avuto diversi problemi fisici…

“Non sta male, potete stare tranquilli a Firenze. Credo che sia stato lasciato fuori più per cautela che per grossi problemi fisici. Quest’anno tutto l’Hoffenheim ha avuto tanti infortuni non solo Grillitsch”.