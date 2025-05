FirenzeViola Dodo tra capriole social e quelle per il rinnovo: le due versioni sullo stallo

Regna ancora la delusione nell'ambiente della Fiorentina, dopo l'eliminazione in semifinale di Conference League con il Real Betis. Tra i giocatori che hanno commentato l'amara notte del Franchi e le sue conseguenze c'è Dodo, rientrato a tempo di record dall'operazione all'appendice, il cui post social ha però creato fraintendimenti e riaperto indirettamente i discorsi sul futuro del brasiliano.

Post social: le tre versioni di Dodo

Ha colpito in molti quanto avvenuto sui social del brasiliano nel day after Betis. Un post con immagini in bianco e nero della serataccia vissuta al Franchi, in una prima versione dai toni piuttosto allarmanti. "Non c'è niente da dire, pensate solo a migliorare e rendere onorevole questo club", si leggeva con il dubbio immediato per tutti: 'Pensate chi?'. C'è stato poco tempo per pensarci, quello necessario a veder arrivare una prima modifica: "C'è poco da dire, ma dobbiamo solo lavorare e pensare ad onorare questo Club". E poi, infine, una terza e ultima versione del post: "C'è poco da dire, ma dobbiamo solo lavorare e pensare ad onorare questo Club” ho l'ho scritto meglio in italiano", concludendo con l'emoticon del saluto militare. Un'ultima versione nella quale sono inseriti probabilmente degli elementi ironici, da capire in che chiave. Dubbi che rimarranno irrisolti, visto che poi è arrivata una quarta modifica, che faceva tornare il testo al punto due e senza considerazione linguistica.

Stallo sul rinnovo: le due versioni

Di chiaro c'è che il futuro di Dodo ancora non è stato dipanato e secondo alcuni questo triccheballacche social potrebbe essere l'anticamera di settimane ben peggiori. L'esterno brasiliano classe 1998 è sotto contratto con la Fiorentina per altri 2 anni, fino al 2027, e da tempo si discute del suo rinnovo. Anzi, a dirla tutta nei mesi scorsi sembrava già essere stato ampiamente raggiunto un accordo per andare avanti fino al 2030, ma da un certo momento in avanti le cose si sono fermate e anzi hanno iniziato ad emergere ingombranti accostamenti di mercato come quello con il Barcellona. Qui le versioni di chi è vicino al giocatore, e di chi invece la vede con la prospettiva dei dirigenti, confliggono. I primi sostengono che siano state cambiate le carte in tavola con una proposta che preveda uno scatto di stipendio solamente a partire dalla scadenza dell'accordo vigente adesso (quindi l'estate del 2027); i secondi spiegano invece come sia una 'semplice' questione di commissioni. Sia come sia, il risultato è solo che il rinnovo di Dodo, una delle colonne portanti della squadra tanto che è stato ritenuto giusto non affiancargli un vero e proprio sostituto in squadra, non c'è. E tra poco arriva il mercato.