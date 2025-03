FirenzeViola De Gea l'uomo giusto al momento giusto: il rinnovo e quella dichiarazione ambigua sul futuro

La Fiorentina è nelle mani di David De Gea. La gara contro l'Atalanta può rappresentare un trampolino di lancio molto indicativo (più della Juventus) della effettiva guarigione o meno dopo il filotto di risultati negativi. Palladino dovrà fare affidamento sugli uomini d'esperienza come il portiere spagnolo, che sa come trasmettere tranquillità ed equilibrio nelle partite complicate. "Ho giocato con fuoriclasse come Van Persie, Cristiano Ronaldo, Rooney, Ibra, Lukaku" ha ricordato il classe '90 a Repubblica.

David De Gea subito nel cuore dei tifosi.

L'intelligenza di un calciatore sta anche nel comprendere dove si trova. E quindi nella capacità di assimilare più velocemente possibile le tradizioni, come la rivalità storica tra i tifosi della Fiorentina e quelli della Juventus: "Avevo capito fin dal primo giorno l’importanza di questa gara - le parole dell'ex Manchester United - Stadio pieno, 3-0, brividi". Anche per questo, e non solo grazie alle sue arcinote abilità di grande portiere, De Gea ha saputo entrare fin da subito nel cuore dei sostenitori viola.

Il contratto e quella dichiarazione equivoca.

Adesso tutti sperano che il fuoriclasse con i guantoni possa rimanere a Firenze almeno per un'altra stagione. L'accordo stipulato con la Fiorentina ad agosto è di un anno di contratto con opzione per il rinnovo, cosa che comporterebbe l'adeguamento dell'ingaggio da 1,2 a 2,4 milioni di euro. "Sono contento a Firenze, sono felice di essere alla Fiorentina, prima però conta terminare al meglio la stagione" le dichiarazioni ambigue di De Gea. Mettiamola così: l'Europa può risolvere molte grane alla società...