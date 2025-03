FirenzeViola De Gea e Terracciano, la reazione agli errori e la scelta di Palladino per giovedì

Nella sconfitta di ieri della Fiorentina, battuta 2-1 sul campo del Napoli, si è dovuto registrare anche un errore iniziale di David de Gea, che si è macchiato di un'incertezza sul gol segnato da Lukaku che ha sbloccato il match, ricordando un po' la papera di Terracciano di giovedì scorso per forma dell'errore, una respinta mandata centrale su un tiro non irresistibile. A fare tutta la differenza del mondo, però, è stata la reazione all'errore appena commesso.

Perché De Gea è un top player

Se Terracciano sul campo del Panathinaikos è sembrato rimasto intrappolato a livello mentale dalla topica commessa, e costata in quell'occasione invece il 2-0, lo stesso non si può proprio dire per De Gea. L'estremo difensore spagnolo, infatti, è stato comunque capace di giocare la sua parte nell'andamento del risultato, evitando in varie situazioni altre reti del Napoli con qualche intervento anche particolarmente complesso sul lato tecnico. Non a caso, non ce ne voglia Terracciano, stiamo comunque trattando di un top player del ruolo.

La scelta di Palladino verso il Pana

E proprio questo tipo di segnale potrebbe essere raccolto da Palladino in vista della partita più importante della sua intera esperienza alla Fiorentina, quella che può fare la differenza tra perdere il posto e conservarlo, il ritorno di Conference giovedì prossimo. Sbagliare, vista la sconfitta dell'andata, stavolta sarà vietato e questo vale anche per i portieri. La sensazione è che col Panathinaikos non ci saranno promesse che terranno, l'appuntamento è troppo importante per Palladino per poter pensare ad altro che non sia passare il turno e scacciare le nuvole. Una conferma in tal senso è arrivata anche dalle sue parole di ieri in conferenza stampa, quando ha detto di non sapere ancora a chi affiderà la porta giovedì. Dubbio che parla in favore di De Gea.