DALLA GARA CON LA LAZIO A CHIESA: GLI APPROFONDIMENTI DI GARRISCA AL VENTO!

È tornato "Garrisca al Vento!" in una versione del tutto inedita. La trasmissione a cura della redazione di FirenzeViola.it cambia la propria veste: non è più radiofonica ma televisiva. Oggi vi proponiamo la quarta edizione della nostra trasmissione condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto che vi accompagnerà con un appuntamento fisso, ogni venerdì. Tanti i temi trattati durante la trasmissione: dal prossimo impegno della Fiorentina in campionato contro la Lazio, al pareggio a reti bianche di lunedì sera contro il Brescia, passando per Chiesa.

A proposito di Federico Chiesa, uscito al 68' contro il Brescia per fare spazio al giovane attaccante serbo Dusan Vlahovic dopo una prestazione non del tutto esaltante, ha parlato così ai microfoni di FirenzeViola.it l'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati commentando l'etichetta di "simulatore" che si è preso il numero venticinque viola: "Penso che domenica non volesse simulare, però ormai è negli occhi degli arbitri che sanno che su dieci volte tre può cadere da solo".

Del talento classe '97 della Fiorentina ne ha parlato, in esclusiva durante "Garrisca al Vento!", anche Mario Sconcerti, una delle più importanti firme del giornalismo sportivo italiano: "Una squadra ha bisogno di un riferimento di attacco, ma credo che abbia anche bisogno che Chiesa torni al suo rendimento. In questo momento il livello delle sue prestazioni è sceso, è chiaro che sta involvendosi. La Fiorentina ha bisogno di un centravanti, ma soprattutto ha bisogno che Chiesa ritorni se stesso".

Piccolo spazio anche per Milan Badelj che domenica sera ritroverà la sua vecchia squadra, la Lazio, di cui ha parlato in esclusiva durante la trasmissione l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini: "Il centrocampista croato è arrivato a Firenze con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. La Fiorentina lo ritiene un giocatore fondamentale anche per il futuro e presto avrà un incontro con la Lazio per un eventuale riscatto".

Clicca qui sotto per vedere l'intera puntata di "Garrisca al Vento!":