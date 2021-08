DALLA FRENATA COL W. HAM AL COSENZA: STALLO MILENKOVIC

È uno dei giocatori con la valigia in mano fin dallo scorso giugno, ma Nikola Milenkovic continua ad essere il pilastro della difesa della Fiorentina, volente o nolente. Dopo l'assenza dall'amichevole contro l'Espanyol tutto faceva pensare che la trattativa con il West Ham fosse arrivata alla conclusione, invece no: ancora qualche dettaglio non è al posto giusto e il centrale serbo è tornato a riprendersi il suo ruolo nello scacchiere viola.

La trattativa non è ancora saltata come scrivono dall'Inghilterra, ma è stato fatto qualche passo indietro. Che peraltro il Tottenham sta provando a sfruttare sondando il terreno con gli intermediari e con la Fiorentina. C'è da dire che dalla società viola non filtra l'intenzione di cedere Milenkovic ad ogni costo, anzi. C'è anche chi negli alti uffici comincia a pensare o sperare nella sua permanenza in viola, magari convincendolo più avanti a sposare ancora il progetto viola. L'ultima ipotesi da tener di conto, sia chiaro, ma non per questo impossibile che accada.

Anche per Milenkovic dunque sarà un Ferragosto in stallo, con le parti che dovrebbero riaggiornarsi settimana prossima. In attesa di capire se finalmente anche questa telenovela avrà una fine.