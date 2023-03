DAHLIN (AG. ISHAK) A FV: "MIKAEL È UN BENZEMA LIGHT, A POZNAN È TOSTA. FUI VICINO ALLA FIORENTINA"

FirenzeViola.it

Ai quarti di finale di Conference League la Fiorentina affronterà il Lech Poznan, che in questa competizione europea sta stupendo tutti attraverso ottimi risultati. Considerando i turni preliminari alla fase a gironi, il capocannoniere della Conference è Mikael Ishak, attaccante della squadra polacca, che ha già segnato 8 gol. La redazione di Firenzeviola.it ha così contattato in esclusiva l'ex giocatore tra le altre della Roma e attuale agente dell'attaccante classe 1993, Martin Dahlin, che ci ha parlato delle caratteristiche del bomber svedese, dei prossimi avversari dei Viola e anche di qualche aneddoto passato.

Che squadra è il Lech Poznan? Quali sono i punti di forza della squadra polacca?

"Il Lech Poznan è una squadra offensiva, con grandi tifosi e un grande attaccante capace di fare tanti gol come Ishak, che è il capocannoniere. Inoltre non è per niente facile vincere in Polonia".

Qual è stata la reazione di Mikael Ishak quando ha saputo che dovrà affrontare la Fiorentina? Si sente pronto?

"Ovviamente sanno che la sfida con la Fiorentina sarà difficile, ma sono ottimisti. Il Lech Poznan è molto forte in casa e al momento ha una squadra preparata e forte".

Che tipo di attaccante è Ishak? Quali sono le sue caratteristiche migliori?

"È un attaccante forte che sa segnare e per le sue caratteristiche è una sorta di Benzema light".

Cosa ne pensa della Fiorentina?

"I Viola non stanno disputando la loro stagione migliore, ma sono grande squadra. Inoltre vi racconto un aneddoto, ero molto vicino a firmare per la Fiorentina ai tempi in cui Sven Goran Eriksson era l'allenatore".

Chi pensa che passerà il turno?

"Ad avere la meglio dovrebbe essere la Fiorentina, ma nel calcio non si sa mai".

Parliamo adesso di un altro suo assistito, Svanberg, come sta andando la sua stagione al Wolfsburg? È soddisfatto?

"La sua stagione sta andando bene ed è molto felice. Al Wolfsburg gioca un calcio più offensivo e questo è stato positivo per la sua crescita. Si sta davvero godendo il calcio in Germania in questo momento".

C'è qualche talento in Svezia che pensa sia pronto per un top club europeo? O qualche giocatore che sta facendo particolarmente bene?

"Sì, c'è Alexander Bernadsson dell'Elfsborg, che forse è un po' in ritardo ma secondo me il miglior giocatore del campionato svedese. È un'ala. Poi c'è Casper Widell dell'Helsingborg, che è un difensore centrale svedese Under 21 con un grande futuro. Lo stesso Noah Eile del Malmo. Samuel Brolin, portiere dell'AIK".