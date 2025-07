FirenzeViola Da Barak a Nzola, quanti esuberi da piazzare: il punto sulle trattative in uscita

Giunge questa sera al termine, con l'amichevole in famiglia contro la primavera di Daniele Galloppa, la prima settimana di ritiro al Viola Park della Fiorentina. La formazione gigliata sta lavorando in maniera intensa agli ordini di Stefano Pioli, anche se non tutti i componenti della rosa faranno parte del progetto tecnico dell'allenatore parmense. Tra chi è sicuro di restare, chi è in bilico e dovrà guadagnarsi la conferma, come Riccardo Sottil e Lucas Beltran, ci sono alcuni giocatori, i cosiddetti esuberi, che si stanno allenando a parte in attesa di trovare una nuova sistemazione.

Gli esuberi

Si tratta di tanti giocatori rientrati a fine giugno da vari prestiti in giro per il mondo. Aspettando il ritorno dalle vacanze di Josip Brekalo, al momento i giocatori che si stanno allenando a parte sono Barak, Nzola, Infantino, Sabiri e Ikonè. In aggiunta a questi nomi ci sarebbe anche quello di Christian Kouame, rientrato dopo il prestito all'Empoli e alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro. La Fiorentina, insieme agli agenti dei calciatori, si sta muovendo sul mercato per cercare di trovare a tutti una nuova sistemazione a titolo definitivo. Fin qui però di offerte concrete non ne sono arrivate, solo qualche proposta, soprattutto di prestito, per Nzola e Ikonè. Dall'Arabia Saudita era pervenuta un'offerta di acquisto per l'angolano che però ha rifiutato preferendo rimanere in Europa. Per quanto riguarda le proposte di prestito invece per il momento Pisa, Genoa e Parma si sono interessate all'ex Spezia, mentre gli stessi nerazzurri e la Cremonese avrebbero sondato il profilo di Jonathan Ikonè. Neanche un timido interessamento invece per i due rientranti dal Kasimpasa Antonin Barak, che gradirebbe continuare la sua avventura in maglia viola, e Josip Brekalo, così come per Sabiri, Infantino e ovviamente, visto il lungo infortunio e il pesante ingaggio, per Kouame.

Beltran e Valentini

In aggiunta ai già citati esuberi, in uscita ci sono anche due calciatori che fino ad adesso si sono allenati regolarmente con la squadra di Pioli. Si tratta di Lucas Baltran e Nicolas Valentini. El Vikingo, per il quale comunque l'ex tecnico del Milan ha speso belle parole in conferenza stampa, si giocherà le sue carte durante il ritiro ma il club gigliato vorrebbe provare a cederlo a titolo definitivo per poter acquistare un altro attaccante (in cima alla lista c'è sempre Sebastiano Esposito). Per lui al momento si è mosso solo la sua ex squadra, il River Plate, per un'operazione in prestito. Una soluzione che non sta convincendo né il club viola, che come abbiamo detto vorrebbe cederlo definitivamente per fare cassa, né il calciatore che vorrebbe continuare a giocarsi le sue carte in Europa. Per quanto riguarda Valentini invece, che si sta allenando regolarmente e con intensità al Viola Park, sembra ai dettagli la trattativa per il suo ritorno al Verona. Questa volta però il prestito non sarà secco come la stagione precedente, gli scaligeri infatti il prossimo giugno avranno la possibilità di riscattarlo per una cifra tra i 3 e i 4 milioni di Euro. Inoltre nell'accordo sarebbe prevista anche una percentuale, del 50%, sulla futura rivendita in favore dei gigliati.