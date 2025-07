FirenzeViola Sottil tra un nuovo ruolo e un futuro da decifrare. Per ora il Torino e poco altro

È stato uno dei più attivi della prima settimana di ritiro al Viola Park e domani spera di poterlo confermare anche nella prima uscita stagionale contro la Primavera, ma la situazione di Riccardo Sottil è tutta da decifrare. L'esterno classe '99 si è presentato regolarmente al Viola Park fin dai test medici dello scorso weekend e tra i tanti calciatori rientrati dai prestiti è tra i pochi ad aver svolto regolarmente in gruppo tutti gli allenamenti, a differenza di Barak, Nzola, Infantino, Ikoné e Sabiri. Questo inquadra la situazione di Sottil come diversa dagli altri esuberi, ma la realtà delle cose è che resta sul mercato.

L'idea di Pioli in attesa di novità

Difficile che possano arrivare offerte concrete e che soddisfino sia la Fiorentina che Sottil prima della fine del mercato, per questo Pioli sta lavorando per capire come valorizzare al meglio le qualità del figlio d'arte. Ad oggi il lavoro prevede che Sottil non sia più un esterno d'attacco come invece è sempre stato da quando ha esordito con la Fiorentina, ma tanto più a fronte dell'assenza per ora per infortunio di Fortini, il classe '99 sia la prima alternativa a Dodo per la fascia destra. Con un altro ruolo dunque, più difensivo rispetto a quanto sia abituato.

Lui attende sorridente

La realtà di chi ha seguito da vicino tutti gli allenamenti racconta un Sottil che non sembra mai essersene andato, perfettamente integrato con i compagni - soprattutto con gli italiani - e anzi, attivo anche per organizzare degli incontri fuori dal Viola Park per cenare e stare un po' insieme. Il Milan sembra ormai solo un lontano ricordo, il Torino però è l'unico club che ha avviato dei contatti per il calciatore seppur resti ben lontano dal poter mettere sul piatto un'offerta interessante. Sottil aspetta godendosi queste prime settimane alla Fiorentina in attesa di capire dove giocherà la prossima stagione.