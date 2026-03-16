Live Cremonese-Fiorentina 0-0, segui la diretta testuale del match!

vedi letture

13' - Parisi perde tre palloni, due a centrocampo e il terzo sbagliando un'imbucata per Dodo. Non ha iniziato bene l'esterno viola, ma in generale tutta la Fiorentina sta facendo fatica.

9' - Contropiede pericolosissimo preso dalla Fiorentina, con Mandragora che riesce ad allontanare in extremis in area. Ma la squadra viola dietro non ha iniziato affatto bene come attenzione.

8' - Niente rigore, anche dopo il controllo al VAR.

7' - Occasione Fiorentina! Doppio calcio di rigore chiesto dai viola per due contatti in area, poi Parisi calcia con il destro, deviato in corner.

4' - Risponde dalla parte opoosta la Fiorentina prima con Ranieri che viene murato in area, poi Parisi ci prova dopo uno stop col petto ma spara in curva dal limite dell'area.

2' - De Gea salva subito su Bonazzoli! La difesa della Fiorentina si addormenta dopo un corner allontanato, l'attaccante grigiorosso si trova a tu per tu con De Gea da posizione defilata e gli calcia addosso. Si salvano i viola.

1' - Subito un lancio lungo per Djuric, steso da Pongracic con una spallata prima di saltare.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in completo bianco.

Allo Zini ci si gioca la salvezza! Alle 20.45 Cremonese e Fiorentina scendono in campo per 3 punti che valgono (quasi) una stagione. Quartultima contro terzultima che con una vittoria potrebbero scavalcare o agganciare il Lecce a meno di 10 giornate dalla fine della stagione. Il pallone peserà e non poco, lo sa Vanoli, che dopo il pari interno con il Parma e la vittoria contro il Rakow spera di vincere anche in campionato, così come lo sa Nicola che ha raccolto 4 punti nelle ultime 14 giornate. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

Cremonese (3-5-2): Audero; Luperto, Ceccherini, Folino; Floriani Mussolini, Thorsby, Bondo, Maleh, Barbieri, Djuric, Bonazzoli. All. Davide Nicola

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Moumbagna, Bianchetti, Terracciano, Vandeputte, Faye, Payero, Grassi, Okereke, Sanabria.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: Leonardelli, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian.