Dagli inviati Iniziativa in Cremonese-Fiorentina in ricordo di Astori, ecco i familiari allo Zini (foto)

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Questa sera, così come era accaduto a Udine, la prevenzione torna protagonista grazie all'Associazione Davide Astori che con Cremonese e ASST verrà annunciato un open day di prevenzione delle patologie cardiovascolari. L'ex capitano della Fiorentina è stato un giocatore anche grigiorosso e per questo verrà consegnato un omaggio anche ai suoi familiari, appena arrivati allo stadio Zini (in particolare il padre Renato e il fratello Bruno), come mostra la foto dell'inviato di FirenzeViola.

"Questa sera, insieme all’Associazione Davide Astori - si legge nel post della Cremonese -uniremo le forze per ricordare l’ex capitano Viola e giocatore grigiorosso nel prepartita di Cremonese-Fiorentina: oltre a consegnare un omaggio ai familiari di Davide, verrà annunciato un Open Day di prevenzione delle patologie cardiovascolari organizzato in collaborazione con ASST Cremona. Le modalità di partecipazione saranno comunicate prossimamente



Un gesto concreto per trasformare il ricordo in impegno, affinché la prevenzione diventi patrimonio condiviso e la memoria di Davide continui a generare consapevolezza e cura".