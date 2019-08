COUNTDOWN PREMIER PER FAR DECOLLARE IL MERCATO VIOLA

Il countdown è iniziato e alle 17 di domani il calciomercato inglese chiuderà i battenti, almeno in entrata, togliendo così ai club italiani concorrenti forti economicamente e dal punto di vista del fascino e della visibilità. La Premier è la Premier insomma e non avere rivali sul mercato calmiererà di sicuro i prezzi e costringerà così a rivedere le trattattive di diversi giocatori, anche e soprattutto in Italia dove i conti sono sempre difficili da far tornare. Anche per la Fiorentina da domani sera si apriranno nuove possibilità perché con gli ultimi venti giorni di mercato le pretese di molte "botteghe" care si abbasseranno e per questo Pradè, dopo i colpi già messi a segno di Lirola, Boateng e Badelj dove tanto ha contato la volontà dei giocatori, potrà muoversi con più sicurezza ed elasticità. Non a caso il direttore sportivo ha evidenziato in rosso sul calendario il 10 agosto come giorno in cui gli acquisti si intensificheranno.

Per Sander Berge, ad esempio, il Genk, forte di qualche richiesta inglese (a cui il giocatore ha detto no), chiede 25 milioni ma la cifra da domani potrebbe abbassarsi anche se nell'asta si è inserita la Lazio. Ma anche per Demme, valutato 8 milioni dal Lipsia, potrebbe riaprirsi la strada, un po' in salita in questi giorni dopo l'ottimismo dei primi tempi. E a proposito di botteghe care, Pradè ha ripreso i rapporti con il Sudamerica cercando però profili alti e dunque cari (vedi l'ultimo nome in ordine di tempo, Pedro) anche perché in quella parte di mondo tra cartellini spezzettati e commissioni le cifre sono esose ma di sicuro stavolta non ci sarà un caso Mammana, interrotto cioè sul più bello dall'ex proprietà. Infine il capitolo attaccante: con la chiusura del mercato inglese inizierà un effetto domino anche tra quelli di casa nostra (Icardi-Dzeko-Dybala se non va al Totthenam entro domani-Higuain-Mandzukic per citare i più ballerini) e vedremo se Llorente - seguito ormai da tre-quattro club italiani -troverà spazio nello scacchiere.