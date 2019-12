CORSI A FV, IACHINI INCIDERÀ SULL'ASPETTO MORALE. ATTUA UN CALCIO TRADIZIONALE

Dal 23 dicembre scorso Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Fiorentina. Esonerato Vincenzo Montella la scelta della società è ricaduta sull'ex tecnico di Palermo, Udinese, Sassuolo ed Empoli. Proprio il presidente azzurro, Fabrizio Corsi, è stato contattato, in esclusiva, dalla nostra redazione per parlare un po' dell'uomo che guiderà la Fiorentina nell'obiettivo di riuscire a centrare la salvezza.

Crede che Iachini sia l'uomo giusto per rilanciare i viola?

"Io lo considero una persona perbene, un lavoratore. È molto preparato nel senso calcistico e credo che abbia nel carattere e nella sua arma migliore. Ritengo che possa incidere sull'aspetto morale della squadra. Inizialmente attua un calcio abbastanza tradizionale però ha molta capacità nel rapportarsi all'avversario. Mi auguro possa risultare una scelta positiva per la Fiorentina, ma anche per lui che stimo molto".

Cos'è crede che possa portare nell'immediato?

"Lui è una persona sempre positiva e di grande carattere. Può incidere sui giocatori e scaturire in loro una reazione emotiva. A noi è successa la stessa cosa lo scorso anno".

Il fatto di avere un passato da giocatore nel club potrà aiutarlo?

"Sicuramente perché è considerato dal pubblico come un battagliero, uno che dava l'anima per la maglia e sicuramente impersonifica l'idea dell'atleta che combatte fino alla fine. I tifosi si augurano sempre di avere una squadra con queste caratteristiche e lui può aiutare in questo".

C'è qualche giocatore che sta facendo bene ad Empoli ed a cui i viola potrebbero essere interessati?

"Non credo oggi come oggi. L'Empoli deve trovare qualcosa che possa rispolverare la squadra. Abbiamo avuto diversi infortuni tra difensori esterni ed attaccanti. Bisogna che adesso guardi a quelle che sono le occasioni cercando di coglierle per fare il meglio. Ci manca questa partita dove spero di fare risultato e poi vedremo".