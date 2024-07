COPPA ITALIA: ECCO IL TABELLONE, IL PERCORSO E LE POSSIBILE AVVERSARIE DEI VIOLA

Nella giornata odierna la Lega ha reso noto il tabellone completo della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. Competizione che negli ultimi anni ha assunto un fascino particolare e che ha visto la Fiorentina, per certi versi, protagonista, visto che i viola nelle ultime tre stagioni sono arrivati prima in semifinale, poi all'ultimo atto della competizione e lo scorso anno nuovamente in semifinale.

Nella stagione che verrà la Fiorentina, considerata l'ultima posizione in campionato, partirà dagli ottavi di finale. Nel tabellone pubblicato i viola si trovano dalla parte di Juventus, Bologna e Atalanta. Mentre le altre quattro big che si trovano nella parte opposta del tabellone sono il Milan, la Roma, la Lazio e l'Inter. Tra queste si aggiunge anche il Napoli che però, visto l'ultimo piazzamento in classifica partirà dai trentaduesimi di finale.

Quindi dando un'occhiata alle possibili avversarie che si potrebbero presentare nel corso della competizione, si evince che la Fiorentina potrebbe affrontare agli ottavi una tra Torino o Cosenza oppure una tra Empoli e Catanzaro, che si affronteranno nei trentaduesimi di finale. Potrebbe essere quindi una tra Empoli o Torino l'avversaria della Fiorentina agli ottavi, visto che sulla carta, rispetto alle due calabresi, sono sicuramente favorite.

Se la Fiorentina dovesse passare il turno, ai quarti di finale, salvo clamorose sorprese, dovrebbe incontrare la Juventus. Mentre in semifinale nella parte basse del tabellone, come detto prima, ci sono Bologna e Atalanta tra le big. Quindi nel caso in cui le big dovessero arrivare quasi in fondo e la Fiorentina dovesse battere anche la Juventus, in semifinale potrebbe affrontare una tra Bologna e Atalanta. Le semifinali sono in programma ad aprile: il 2 l'andata, il 23 il ritorno. Mentre la finale è in programma a Roma il 14 maggio 2025.