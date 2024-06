COPA AMERICA AL VIA: NICO, QUARTA E MERCATO. GLI OCCHI DEI VIOLA SUGLI STATI UNITI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno al via della 48esima edizione della Copa America, che si giocherà negli Stati Uniti a partire dalle 02:00 di questa notte (ora italiana) fino al prossimo 15 luglio. Ad aprire le danze saranno i campioni in carica dell'Argentina contro il Canada (QUI tutte le info della competizione), e non è difficile immaginare che le maggiori attenzioni di Pradè, Goretti e Palladino saranno proprio rivolte verso la Seleccion Albiceleste. In particolare per Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta, entrambi al centro della Viola del domani. Se per il Chino la società ha voluto mettere fin da subito a tacere le voci di mercato, raggiungendo un accordo di rinnovo con il giocatore fino al 2028, per Gonzalez il discorso è leggermente diverso, anche alla luce degli ultimi avvicendamenti con il tifo organizzato gigliato. Nella conferenza di inizio giugno Pradè era stato chiaro: "Nico resterà con noi al 99%", ma nel calcio anche un "misero" 1% può fare la differenza, specialmente se il classe '98 dovesse fare una Copa America da protagonista.

CARBONI OSSERVATO SPECIALE - Attenzione massima, dunque, per coloro che la Fiorentina ha già in casa, ma anche per coloro che in casa potrebbero essere messi. Sempre rimanendo in tema Argentina come non partire da Valentin Carboni, convocato a sorpresa al posto di Paulo Dybala. Non è un mistero che il trequartista 2005 di proprietà dell'Inter e reduce dall'esperienza a Monza sia tra i nomi preferiti dai viola. I dirigenti gigliati provarono a portarlo a Firenze già a gennaio e ora la trattativa potrebbe riaprirsi, specialmente perché al Viola Park il ragazzo ritroverebbe il tecnico che lo aveva lanciato. Tutto verrà discusso al termine del torneo, come confermato questo pomeriggio dal procuratore del ragazzo Beppe Riso.

ALTRI NOMI PER IL MERCATO - Carboni non è l'unico giocatore interessante che potrebbe fare al caso della Fiorentina e la prima partita contro il Canada darà anche la possibilità di osservare da vicino Luc de Fougerolles, difensore diciottenne che milita nel Fulham. Altro difensore che potrebbe essere annoverato sul taccuino da Pradè e soci è il colombiano Mosquera, di proprietà del Villarreal. Spostandosi nel reparto prima punta, vero obiettivo dichiarato del mercato gigliato, una delle maggiori stelle del torneo si preannuncia essere il messicano Santiago Gimenez. Reduce da da una stagione al Feyenoord con 26 reti, per il centravanti del 2001 sembra esserci la fila ed è dunque difficile ipotizzare che possa arrivare a Firenze. Ma l'identikit di attaccante forte e pronto fin da subito tracciato da Pradè sembra portare a nomi proprio come quello di Santiago Gimenez. Più abbordabile invece lo statunitense Florian Balogun, autore di 28 reti negli ultimi due anni in Ligue 1. Sempre nella nazionale a stelle e strisce, spostandosi a centrocampo, due giocatori in ascesa sono il mediano del Betis Johnny Cardoso e il trequartista del PSV Malik Tillman. Restando sui centrocampisti, una delle maggiori stelle del Venezuela è Yangel Herrera che in stagione si è messo in mostra con la maglia del Girona, così come il cileno Ben Brereton Díaz, che allo Sheffield United ha segnato 6 reti e fornito un assist in appena 16 presenze totali. Infine, rimanendo sempre all'interno della rosa cilena, come non citare l’esterno Dario Osorio, classe 2004 di proprietà dei danesi del Midtjylland.