CON LUIZ HENRIQUE IN RUSSIA, PRONTA L'ACCELERATA PER MAN

È la settimana della verità: la Fiorentina deve obbligatoriamente dare una svolta al mercato per rinforzare una squadra in grossa difficoltà. L'obiettivo numero uno resta l'esterno d'attacco, con Luiz Henrique che pare ormai una speranza lontana. Il brasiliano ha postato una foto sui social che lo ritrae in aereo verso l'Europa, come mostra l'emoticon della bandiera col cerchio di dodici stelle dorate su uno sfondo blu. Sembra che lo Zenit abbia avuto la meglio con l'offerta da 35 milioni.

Via con il piano B

In tal caso la Fiorentina sa già cosa fare: la prima scelta adesso si chiama Dennis Man. Il suo entourage sapeva che i viola avrebbero voluto aspettare Luiz Henrique ancora per qualche giorno, tornando alla carica col Parma non appena fosse stato chiaro il futuro del brasiliano. Adesso quel momento è arrivato, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con i Ducali per trattare l'arrivo in maglia gigliata dell'esterno rumeno che, da parte sua, si è già reso disponibile a trasferirsi a Firenze.

Le cifre dell'operazione

La richiesta del Parma è di 15 milioni di euro, mentre i viola partiranno da 3-4 milioni in meno per poi alzare la posta nell'eventualità in cui si rendesse necessario. Le pretese del calciatore non dovrebbero essere un problema considerando che attualmente guadagna 1,5 milioni di euro netti a stagione. Non c'è tempo da perdere, Pradè e Goretti sanno di dover puntare dritto sugli acquisti perché la situazione complicata della squadra lo impone. I prossimi giorni saranno come minimo bollenti.