CON L'ATALANTA CHANCE PER PARISI, NERAZZURRO MANCATO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

92 minuti sono il biglietto da visita di Fabiano Parisi in questo inizio di stagione tra campionato (Lecce) e Conference. Cercato e corteggiato dai viola fin dalla scorsa stagione, il terzino sinistro ex Empoli sulla sua strada trova capitan Biraghi, con il quale deve contendere la maglia. Compito difficile per ora nelle gerarchie di Italiano che ha confermato la fascia sul braccio di Biraghi facendo capire che il suo ruolo per ora è ancora di titolare e leader in campo, con Parisi che dovrà dare il massimo per rubargli il posto. Ma con tante partite all'orizzonte, già 7 in circa 20 giorni solo nel prossimo ciclo, starà all'ex Empoli sfruttare al massimo le occasioni che, inevitabilmente ci saranno.

E con l'Atalanta potrebbe essere la prima delle tante. Tra l'altro Parisi era stato cercato dall'Atalanta l'estate scorsa e questo può essere un ulteriore stimolo per lui. La convocazione di Biraghi in Nazionale lascia infatti una porta spalancata a Parisi che, oltre ad arrivare all'appuntamento con la Dea riposato, ci arriva anche con 15 giorni di lavoro con l'allenatore, che potrà capire se è lui l'uomo adatto per contrastare Zappacosta che contro la Fiorentina sfoggia sempre buone prestazioni, memore forse di un matrimonio con i viola promesso ma mai concretizzato. Se poi Italiano punterà ancora sull'esperienza di Biraghi, l'appuntamento è solo rimandato al girone di Conference.