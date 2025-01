COMUZZO-NAPOLI, UNA FOLLIA IN CASO DI MANCANZA DI IDEE

FirenzeViola.it

Il Napoli alza il pressing per provare ad acquistare Pietro Comuzzo dalla Fiorentina già nel corso di questo mercato di gennaio. Gli incontri di queste ore tra i dirigenti azzurri e l'agente del calciatore dimostrano come il club di De Laurentiis faccia sul serio e che dopo aver provato a proporre un'offerta da 20 milioni, rifiutata dalla Fiorentina, sia davvero pronta ad alzare il tiro e soprattutto la proposta economica per convincere Commisso a lasciar partire subito uno dei suoi giovani più talentuosi.

I dubbi legati alle cessioni del passato

Una cessione da più di 30 milioni per un ragazzo con 19 partite in Serie A non sarebbe impossibile da concepire, ma ovviamente la Fiorentina dovrebbe avere già le idee ben chiare per investire quanto guadagnato per uno o due obiettivi che possano alzare il livello del resto della rosa. E questo, guardando anche a ciò che è successo in passato con Callejon, Ikoné, Cabral e Piatek, è tutt'altro che certo.

Una cessione contraria alla filosofia di Commisso

Perdere ora Comuzzo significherebbe anche tradire in qualche modo la volontà dello stesso Commisso, che idealmente ha costruito il Viola Park anche per godere dei suoi frutti come sta accadendo proprio con lo stesso giovane difensore. Tutti sanno che non esistono più i calciatori incedibili, ci mancherebbe, ma arrivare a perdere un'altra pianticella dopo Kayode, a poche ore dal gong di fine mercato e senza certezze su potenziali e successivi acquisti di livello, risulterebbe difficilmente digeribile.

Un segnale sbagliato

Il segnale che verrebbe lanciato dalla Fiorentina sarebbe quello di essere pronta a smantellare quanto di buono costruito senza mai avere un progetto a lungo termine, che proprio intorno al nome di un ragazzo come Comuzzo potrebbe essere costruito. Una continua rivoluzione che un giorno passa dalla necessità di terminare un ciclo e l'altro dalle esigenze di una società che davanti a un'offerta di livello si rivelerebbe pronta a cedere qualsiasi asset calcistico.

Addio ok solo in caso di acquisti da Champions

Ancora non c'è niente di certo e la Fiorentina fino ad oggi ha ribadito, anche al Napoli, la volontà di non cedere Comuzzo. Ma se da oggi in poi dovesse prendere corpo questa possibilità, detto che i viola hanno già fatto sapere indirettamente che non verrebbe acquistato un altro difensore, l'unico modo per far mandare giù il boccone amaro ai tifosi, sarebbe quello di reinvestire l'intera cifra per calciatori da Champions. Altrimenti sarebbe complicato spiegare la logica di un eventuale addio di uno dei tuoi migliori talenti.