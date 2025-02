FirenzeViola Comuzzo è pronto a riprendersi la maglia da titolare. Il Soldato torna in trincea

In silenzio, senza far rumore Pietro Comuzzo è pronto a riprendersi il suo posto da titolare. Tra sei giorni compirà vent'anni ed è deciso a disputare con la Fiorentina una seconda parte di stagione da protagonista. Così come per lui è stato anche nella prima parte, autentica sorpresa positiva non solo dei viola ma anche del calcio italiano, tanto che Spalletti lo ha convocato in Nazionale. La società viola per lui ha rifiutato un'offerta clamorosa del Napoli, trentacinque milioni. E Comuzzo dal canto suo non ha fatto niente per alimentare la trattativa, non ha spinto, ha atteso senza far pressioni, nonostante potesse andare a giocarsi lo scudetto con la prospettiva anche di un ingaggio molto più robusto. Finito il mercato, qualche altro giocatore sarebbe rimasto a pensare a quel che poteva essere e non è stato. Qualche altro giocatore, appunto, ma non lui. Nessun condizionamento, testa bassa e pedalare, e da autentico soldato - come ha sempre fatto - si è messo a disposizione giocando anche da terzino.

Il ritorno - Adesso contro il Como, scontata la squalifica a San Siro contro l'Inter, pare avere buone chance per tornare dal primo minuto. E' vero, in tanti si domandano chi possa uscire ora che anche Pongracic sembra poter dare ampie garanzie. Chissà forse proprio l'ex leccese che ha giocato le ultime quattro sempre da titolare, oppre come sostiene qualcuno potrebbero scendere in campo Comuzzo, Pongracic e Ranieri in un 3-5-2. Di sicuro quel che emerge chiaramente è che adesso anche in difesa Palladino ha un'ampia possibilità di scelta (c'è Moreno e si attende che sia disponibile anche Pablo Mari). Ma tornando a Comuzzo diventa difficile rinunciarci sia per la sicurezza che ha mostrato sia perchè il periodo delicato è stato messo alle spalle. Il classe 2005 viola ha giocato con continuità e ha totalizzato finora 2017 minuti in stagione: è il quarto giocatore più impiegato dopo Dodo, Ranieri e De Gea.

Giovane vecchio - E' evidente che anche per un giocatore di personalità e temperamento ma comunque al primo vero anno tra i grandi potesse arrivare un piccolo periodo di appannamento. Non a caso con la Lazio e con il Genoa è partito dalla panchina, anche in concomitanza con le insistenti voci di mercato che lo riguardavano. Palladino ad ogni modo non ha mai avuto dubbi sulla sua forza e sulla sua capacità di gesitre le emozioni: "E' un giovane vecchio, più maturo della sua età. Nessuno lo psta, nè io nè le voci di mercato: ha un senso d'appartenenza straordinario per questa società e questa maglia". Di sicuro è un vanto per la Fiorentina, un motivo d'orgoglio poter contare su un difensore che viene definito alla vecchia maniera. Ma stando a quel poco che lo si è conosciuto anche fuori dal campo per i suoi valori solidi, viene da aggiungere che sia anche un ragazzo alla vecchia maniera.