COMMISSO "CARICA", ECCO IL LAVORO CHE LO ASPETTA

Rocco Commisso è carico, un po' come la Firenze cantata dal coro della Fiesole. E come prima cosa vuole che la squadra torni a fare punti. Troppo importante ripartire con il piede giusto nel nuovo anno e soprattutto con il nuovo tecnico. Per Commisso ora conta uscire dalla situazione di pericolo e la grinta e il lavoro duro di Iachini sono una garanzia. "Mi ricorda com'ero io" ha detto il presidente e miglior complimento non poteva farglielo, difficilmente Iachini vorrà deluderlo fin da domani a Bologna, quando sarà presente anche il patron. Ma con tecnico e dirigenti Commisso ha anche parlato di come e dove migliorare la squadra. La sessione di calciomercato è già iniziata da tre giorni ma Iachini ha bisogno di capire dove intervenire e la partita di domani sarà già un esame in tal senso per i giocatori. Da martedì poi, via alle operazioni.

In questi giorni inoltre Commisso dovrà dare risposte sullo stadio. In attesa della gara per aggiudicarsi i terreni alla Mercafir, è stata resa nota la stima: 22 milioni. Commisso non si è ancora esposto al riguardo ma è filtrata insoddisfazione sia per quella soluzione che per lo stadio a Campi e la possibilità di riaprire al restyling del Franchi. Spifferi appunto che hanno bisogno di certezze perché il tempo passa inesorabilmente.

Infine è evidente a tutti che Federico Chiesa abbia ritrovato il sorriso con l'esonero di Montella. Nessun attrito con l'ex tecnico ma è evidente che, dopo i chiarimenti del padre con Commisso, il giocatore vuole ripartire da zero anche con il nuovo tecnico, complice un Europeo a giugno che lo vuole in forma. Chissà che le parti non si incontrino allora per parlare di rinnovo o adeguamento che sia, perché i soldi non sono tutto ma aiutano.