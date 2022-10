COME IBRA, ILICIC E SIMEONE: IL GESTO DI JOVIC FA DISCUTERE

Ilicic, Simeone e ora Jovic. Per una Fiorentina che si lecca le ferite e prova a ripartire dopo l'ennesima dolorosa sconfitta, c'è un Luka Jovic che sta facendo discutere e non poco per l'esultanza polemica dopo la rete del momentaneo 3-3 che non è andata giù a tanti tifosi e non solo.

Le mani all'orecchio seguite dal segno plateale delle chiacchiere rivolto alla curva nel momento in cui l'esperienza a Firenze dell'attaccante serbo poteva svoltare complicano ulteriormente il suo rapporto con una piazza che - nonostante l'unico gol in Serie A arrivato con la Cremonese prima di ieri - stava comunque attendendo a gloria l'esplosione dell'ex Real Madrid.

Una consuetudine, quella di zittire la curva dopo un gol, che Jovic condivide con tanti giocatori del passato. Da Ibrahimovic e Icardi sponda Inter, a Ilicic (in un Fiorentina-Napoli del 2014) e Simeone (2018, contro l'Empoli) sponda viola: tutte esperienze finite piuttosto male. Il viatico non è dei migliori e resta difficile capire il perché di un'esultanza del genere dopo un gol al 90' correndo sotto la curva, ma evidentemente Jovic ha mal digerito i commenti arrivati da più parti sul suo rendimento di inizio stagione.

Per il classe '97 ora non c'è altra via che cominciare a segnare a ripetizione per guadagnarsi l'affetto dei tifosi. Provocando la Curva Fiesole non si è certo messo nella situazione migliore possibile, ma la speranza è che l'episodio del Franchi possa diventare solo un brutto ricordo che ha sancito della rinascita in viola di Jovic.