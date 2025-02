Come giocherà la Fiorentina col Genoa? Scelte obbligate per Palladino: Folorunsho in mediana, davanti Sottil

vedi letture

Nonostante il mercato sia dirimente, il focus dovrà spostarsi per forza sul campo perché tra poche ore, alle 15:00, si gioca Fiorentina-Genoa. “La gara più importante dell’anno”, così l’ha definita Raffaele Palladino nel corso della conferenza stampa di anti vigilia, con il tecnico viola che cerca continuità dopo la bella vittoria all’Olimpico ottenuta la settimana scorsa contro la Lazio. Anche per questo, secondo i vari quotidiani sportivi, Palladino non dovrebbe stravolgere in maniera clamorosa la squadra vista non più tardi di sette giorni fa a Roma.



Ancora una chance per Pongracic

Scelte simili a partire dalla difesa, dove l’allenatore gigliato dovrebbe riproporre lo stesso quartetto davanti a De Gea che ha tenuto a bada Castellanos e soci. Confermati Dodo e Gosens sulle corsie esterne, così come capitan Ranieri al centro della difesa. Accanto a lui nuova chance dal primo minuto per Marin Pongracic, che dovrebbe agire al posto dell’oggetto del desiderio del Napoli Pietro Comuzzo.



Un centrocampo da inventare

Si dovrà inventare qualcosa Palladino a centrocampo, invece, dove non figureranno né Cataldi - ancora alle prese con i problemi fisici - né lo squalificato Adli. Spazio dunque a Rolando Mandragora e probabilmente ad un riadattato Folorunsho, visto che Amir Richardson è al centro di diverse voci che lo darebbero già in uscita direzione Stoccarda.



La legge dell’ex Gudmundsson

Con il Genoa più di altre è proprio la gara di Albert Gudmundsson, da cui Palladino si aspetta un gol che possa definitivamente sbloccarlo dopo l’ottima (e sfortunata) prestazione con la Lazio. L’islandese cerca la classica rete dell’ex e agirà al centro della trequarti, supportato da Sottil e Beltran. Davanti certo di un posto l’insostituibile Moise Kean.



Le probabili formazioni dei vari quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Mandragora; Sottil, Gudmundsson, Beltran; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Mandragora; Sottil, Gudmundsson, Beltran; Kean.

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Mandragora; Sottil, Gudmundsson, Beltran; Kean.

La Nazione (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Mandragora; Sottil, Gudmundsson, Beltran; Kean.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Mandragora; Sottil, Gudmundsson, Beltran; Kean.

La Repubblica (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Mandragora; Sottil, Gudmundsson, Beltran; Kean.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Mandragora; Sottil, Gudmundsson, Beltran; Kean.