FirenzeViola Chi ben comincia... Fagioli e il riscatto: non è Italiano, vale anche la Conference

vedi letture

Chi ben comincia è già a metà dell'opera, diceva un adagio e si potrebbe volendo anche applicare al convincente debutto di Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 ha bagnato il suo esordio nella difficile sfida di San Siro, evidenziando, assieme alla capacità di disimpegnarsi sia da trequartista che in mediana, una certa personalità. Aspetto questo, unito alla pulizia nel palleggio, che potrebbe risultare fondamentale per i destini della Fiorentina da qui a fine stagione.

Fagioli non è come Italiano, la Conference vale

La Fiorentina ha chiuso l'affare Fagioli con la Juventus nelle ultimissime ore del mercato invernale. Un trasferimento in prestito oneroso da 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato a 13,5 milioni ai quali potrebbero aggiungersi altri 2,5 di bonus. La condizione perché l'operazione diventi a titolo definitivo, come già emerso, è l'Europa. E per Fagioli non varrà, stando a quanto abbiamo raccolto, come per Italiano: nell'accordo con l'ex allenatore era previsto al termine della passata stagione un rinnovo automatico in caso di raggiungimento di un piazzamento europeo, ma veniva esclusa dal discorso la Conference. Valevano solo Champions ed Europa League, per Fagioli non sarà così. Anche 'solo' la Conference, nel caso, basterà perché diventi a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Con il club che ha comunque nei suoi piani, salvo brutte sorprese non previste, quello di mantenere con sé Fagioli anche per il futuro.

E Fagioli vuole anche vincerla, la Conference

Tra l'altro, sempre a proposito di Conference League e di Fagioli, parlando nelle sue prime ore da viola lo stesso giocatore ha fissato un obiettivo ben preciso: "Negli scorsi anni sono state fatte due finali e non sono andate benissimo. Quest'anno deve essere l'anno in cui si vince la Conference".