FirenzeViola Centrocampo, urgono soluzioni: Fagioli regista e mediana a tre le possibili alternative

Giovedì di vigilia per la Fiorentina che domani sera allo stadio Artemio Franchi darà il via alla 27° giornata di Serie A. I viola, reduci da tre sconfitte consecutive contro Inter, Como e Verona, vengono da una settimana turbolenta con il tecnico Raffaele Palladino sempre più in discussione. Sotto accusa soprattutto le sue scelte, da un impiego sbagliato dei nuovi acquisti di gennaio, su tutti Zaniolo e Fagioli, all'ostinazione nel giocare con un centrocampo a due.

Fagioli, con il Lecce il rientro tra i titolari

Partendo dal primo punto e soffermandosi sul classe 2001, la principale critica fatta a Palladino riguarda il non aver mai schierato l'ex Juventus nella sua posizione naturale, ovvero quella di regista davanti alla difesa, dal primo minuto. In queste tre gare (per il recupero contro l'Inter non era convocabile) in cui è stato a disposizione del tecnico campano Fagioli ha giocato da titolare solamente una volta, contro il Como, da trequartista. Nel match di San Siro contro l'Inter 24 minuti sempre disputati dietro le punte, mentre domenica a Verona 23 primi in mediana.

Palladino in conferenza stampa si è difeso sostenendo che Fagioli, così come Zaniolo, Pablo Marì e Ndour, non è ancora al top della condizione e che ha bisogno di tempo per amalgamarsi al meglio con il resto della squadra. Tutto vero, con i nuovi arrivi, soprattutto se reduci da un periodo con poco minutaggio come Fagioli, c'è bisogno di pazienza. La situazione della Fiorentina e le difficoltà mostrate nelle ultime uscite da Cataldi e Mandragora però obbligano Palladino a soluzioni immediate. E l'innesto di Fagioli dall'inizio a centrocampo può essere sicuramente una soluzione.

Possibilità di mediana a tre

Un'altra soluzione, non certo alternativa alla prima, potrebbe essere quella di schierare un centrocampista in più per dare maggiore equilibrio alla squadra. Un equilibrio che Palladino, dopo le iniziali difficoltà con il 3-4-2-1, aveva trovato affidandosi al 4-2-3-1 con Bove a fungere da mediano aggiuntivo partendo dalla fascia sinistra. Da gennaio il tecnico campano ha provato a replicare lo schema con Folorunsho ma, sia per le diverse caratteristiche dell'ex Napoli, sia probabilmente per una condizione fisica peggiore degli altri due interpreti in mediana, il risultato non è stato lo stesso.

Tranne rare occasioni, come la sfida dell'Olimpico contro la Lazio (anche se nel secondo tempo solo un clamoroso palo di Pedro e un miracolo di De Gea hanno evitato il pareggio biancoceleste) e il recupero contro l'Inter al Franchi, la Fiorentina è sembrata in difficoltà proprio lì nel mezzo, nel cuore del campo. Ecco allora che, vista anche l'emergenza offensiva con l'assenza forzata di Kean e la delicata situazione generale, contro il Lecce Palladino potrebbe optare per un centrocampo a tre con Fagioli in cabina di regia e due tra Mandragora, Cataldi e Ndour (in netto vantaggio i primi) come mezzali. Tanto dipenderà anche dalle condizioni di Folorunsho che, come lo stesso Ndour, può giocare sia come interno in una mediana a tre che più avanzato. A Palladino l'onere e l'onore della scelta.