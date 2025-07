FirenzeViola Centrocampo, da una parte il mercato: dall'altra le valutazioni su Ndour e Bianco

Dopo dieci giorni di ritiro questa sera la Fiorentina sarà di scena a Grosseto per la sua seconda uscita stagionale contro i Grifoni. Per la formazione di Pioli quello dello stadio Zecchini contro i maremmani, calcio d'inizio alle ore 20:00, sarà il primo vero test probante dopo l'amichevole in famiglia di domenica contro la primavera gigliata allenata da Galloppa. Considerando che domani i viola saranno impegnati a Bagno a Ripoli contro la Carrarese, oggi Pioli potrebbe dare spazio dal primo minuto ad alcuni giocatori che contro l'under20 erano partiti dalla panchina. Un'occasione insomma per mettersi in mostra per quei calciatori, come Cher Ndour e Alessandro Bianco, il cui futuro a Firenze è in bilico e passerà dalle valutazioni di Pioli da qui a metà agosto.

Un'occasione da sfruttare

Sicuramente ha iniziato il ritiro con il piede giusto Cher Ndour. L'ex Psg nel test match contro la primavera ha stupito tutti segnando addirittura una tripletta nei 45 minuti in cui è stato in campo. Gol in tap-in, da fuori area e in inserimento, contro la formazione di Galloppa il classe 2004 ha messo in mostra tutto il suo repertorio offensivo. Al momento è il solo centrocampista della rosa a disposizione di Pioli con le caratteristiche del mediano box to box. Dinamico e capace di interpretare la doppia fase. La Fiorentina sul mercato sta cercando proprio un giocatore con quelle abilità però chissà che, al di là dei possibili arrivi, il tecnico parmense non possa pensare di fare affidamento per la prossima stagione anche su questa nuova versione dell'azzurro.

Come è ormai consuetudine da due anni a questa parte, l'inizio del ritiro coincide con il momento in cui la dirigenza viola riflette sul futuro di Alessandro Bianco. Il centrocampista torinese è un classe 2002, ad ottobre compirà 23 anni, e forse questa potrebbe essere per lui l'ultima occasione per rimanere a Firenze. Dopo due stagioni consecutive da titolare, prima in Serie B alla Reggiana e poi nel massimo campionato italiano con il Monza, Bianco proverà a convincere Pioli e la Fiorentina a puntare su di lui. Nella ripresa contro la primavera ha giocato con personalità e precisione in mezzo al campo. Ha le caratteristiche tecniche e di visione per fare il regista. Come per Ndour, la Fiorentina sul mercato sta cercando un giocatore che abbia caratteristiche simili alle sue. Per entrambi oggi a Grosseto sarà un'occasione importante, da sfruttare al massimo per guadagnarsi un posto nella rosa gigliata della prossima stagione.

Da Kessie a Nicolussi Caviglia i nomi fatti sul mercato

Partendo dal centrocampista muscolare, i viola stanno pensando a riportare in Italia Franck Kessie. Il mediano ivoriano conosce benissimo Pioli, hanno vinto insieme uno scudetto al Milan, e dopo due stagioni in Arabia vorrebbe tornare in Italia. Come raccontato da FirenzeViola.it (QUI l'articolo completo) il problema è legato all'ingaggio. Kessie All'Al-Ahli guadagna 14 milioni netti a stagione. Se l'ex rossonero per questioni economiche per adesso rimane un sogno, più concreta sembra invece la pista Simon Sohm. I viola stanno trattando con il Parma per provare a chiudere l'operazione per una cifra non superiore ai 15 milioni. Rimanendo in Italia, ma spostandosi sul regista, uno dei nomi più chiacchierati è quello di Hans Nicolussi Caviglia. L'ex Juventus, legato da un lungo contratto con il Venezia vorrebbe rimanere in Serie A e la Fiorentina ci sta pensando. Per il momento si tratta solo di una richiesta di informazioni con gli agenti del calciatore (gli stessi di Kean e Dzeko), in futuro vedremo. Spostandoci all'estero invece le voci parlano di un interesse della Fiorentina per tre giocatori: Matt O'Riley del Brighton, Hugo Larsson dell'Eintracht Francoforte e Eric Martel del Colonia. Per i primi due la valutazione è alta, non meno di 25 milioni, intorno ai 10 milioni il prezzo del tedesco classe 2002.