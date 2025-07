Live Grosseto-Fiorentina, Braschi, Montenegro e Bianco fimano il 3-0 viola: rivivi il live di FirenzeViola

90' - La partita finisce qui! La Fiorentina batte il Grosseto 3-0 con gol di Braschi e Montenegro alla fine del primo tempo e tris di Bianco ad inizio ripresa.

87' - Gloria anche per Leonardelli sull'iniziativa di Corallini.

84' - Kean riesce ad andare al tiro dalla sinistra dove è posizionato rispetto a Beltran ma Cardelli para senza problemi.

82' - Cambio in porta per la Fiorentina: fuori Martinelli e dentro Leonardelli.

81' - Dodo crossa dal fondo per Kean anticipato da Dierna ma il centravanti prova ad ubriacare i due difensori ma lo stesso Dierna poi lo chiude.

78' - Ci prova anche Kean ma Dierna recupera in angolo.

77' - Beltran prova il tiro in porta ma è debole e Cardelli blocca la palla.

75' - Martinelli si riprende ed anche la partita. Intanto Indiani ruota altri due giocatori che, ripetiamo, hanno inziato la stagione da tre giorni.

73' - Punizione battuta a sopresa dal Grosseto e Martinelli si immola su Ferronato, il più attivo, facendosi male. Medici in campo.

64' - Occasione per Sabiri poi sulla respinta del portiere Pablo Mari viene fermato dalla traversa.

60 - Anche Pioli cambia tutta la squadra praticamente. Ecco la nuova Fiorentina: Martinelli, Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Fagioli, Ndour, Gosens; Sabiri; Beltran, Kean.

57' - GOOOL GOOOOL GOOOL!! Difesa del Grosseto distratto che sbaglia in fase di impostazione e Bianco con un delizioso pallonetto insacca in rete il terzo gol.

55' - Ottimo inserimento di Kouadio ma Cardelli intuisce e blocca il tiro.

53' - Calcio di punizione per il Grosseto grazie all'iniziativa di Ferronato, va Regoli sul pallone ma non sfonda la barriera.

49' - Sullo sviluppo di un angolo, colpo di testa di Dzeko ma Cardelli, che ha sostituito Tognetti in porta, para agevolmente.

46' - Si riparte: nessun cambio per la Fiorentina, girandola di cambi per il Grosseto con Indiani che cambia tutti a parte Carlotti entrato nel finale della prima frazione.

---------------------------------------------------------------------

45' +3' - Fine del primo tempo

45' +2' - gOOOOL GOOOOL GOOOOL!! Ancora Dzeko ispira e stavolta è Montenegro che insacca la palla per il 2-0 della Fiorentina.

45' - GOOOL GOOOL GOOOOL! Dzeko tocca la palla sapientemente per Braschi che sigla il gol del vantaggio!!

44' - Prima progressione del Grosseto con Mobilio che arriva sul fondo ma poi non trova nessuno per lo scambio e Martinelli è pronto.

42' - Occasione viola! Dzeko prende palla sul filo del fuorigioco e va al tiro ma Brenna salva.

38' - Occasione viola! Dzeko prende in mano la situazione ma Laerte Tognetti, portiere in prestito dalla Fiorentina, gli nega il gol di testa.

35' - Fallo di Ciraudo su Sottil che ha una brutta reazione. L'arbitro ammonisce entrambi.

34' - Bella palla di Parisi per Bianco anticipato da Ampollini.

31' - Primo cambio - Il Grosseto cambia Benedetti con Carlotti; i biancorossi d'altronde hanno solo 3 allenamenti nelle gambe.

28' - Bella iniziativa di Kouadio, molto attivo e propositivo, palla a Braschi, su torre di Dzeko, ma l'attaccante non trova la palla.

27' - Scintille tra Parisi e Della Latta.

25' - Ripartiti - Subito un'occasione di scambio da parte di Dzeko per il giovane Braschi, chiuso.

22' - Cooling break

19' - Occasione viola! Sullo sviluppo dell'angolo bel passaggio di Parisi per Puzzoli e palla di poco fuori.

18' - Tentativo ci Sottil ma la palla, deviata da un avversario in angolo.

17' - Ancora un tiro di Kouadio che guadagna un angolo.

16' - Kospo su punizione di Parisi prova la conclusione di testa ma la traiettoria è alta.

13' - Scambio tra Dzeko e Puzzoli ma l'azione non si conclude poi Parisi fa fallo su Della Latta.

12' - Occasione viola!!! Angolo di Bianco, Kouadio prova a insaccare in rete ma di testa colpisce male e la palla va fuori di poco.

8' - Progressione di Sottil, che gioca a tutta fascia, che dal fondo crossa al centro dove si trova Parisi ben marcato.

5' - Manovra che spesso parte dai piedi di Kospo, mentre Pioli richiama e dà indicazioni a Puzzoli oggi in veste di vice-Gud.

1' - Partita iniziata!

20.05 - Prima del fischio d'inizio minuto di silenzio per Celeste Pin, scomparso tragicamente martedì scorso. Alla fine applausi alla sua memoria e Fiorentina con il lutto al braccio.

Fischio d'inizio alle 20 per Grosseto-Fiorentina allo stadio Zecchini. Seguite la diretta testuale della sfida con la diretta testuale di FirenzeViola. Rcco le formazioni dei due allenatori con Pioli che mescola le carte con tanti giovani della Primavera nell'undici di partenza. In porta ci sarà Martinelli invece di De Gea, mentre in difesa spazio, accanto a Pongracic, ai giovani Kouadio e Kospo. Il classe 2007 Montenegro e Bianco in mediana con Sottil e Parisi sulle corsie esterne. Davanti assenti Kean e Beltran con Dzeko, capitano per questo match, che sarà affiancato da Puzzoli e Braschi.

GROSSETO: Tognetti, Brenna, Addiego, Di Santo, Riccobono, Ciraudo, Benedetti, Sartorelli, Ampollini, Sacchini, Della Latta. A disposizione: Cardelli, Italiano, Corallini, Sabelli, Marzierli, Carlotti, Dierna, Shenaj, Ferronato, Bellini, Gnazale, Regoli, Guerrini, Dancona, Russo, mussio, Lorenzini. Allenatore: Paolo Indiani

FIORENTINA (3-4-1-2): Martinelli; Kospo, Pongracic, Kouadio; Parisi, Bianco, Montenegro, Sottil; Puzzoli; Dzeko, Braschi. A disposizione: Leonardelli, De Gea, Comuzzo, Marì, Ranieri, Dodo, Trapani, Gosens, Ndour, Fagioli, Bracchi, Sabiri, Beltran, Kean. Alleantore: Stefano Pioli