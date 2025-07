FirenzeViola Fiorentina-Carrarese, traversa e gol di Kean: al 45' i viola conducono 1-0

La Fiorentina chiude il primo tempo dell'amichevole con la Carrarese in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Kean al 26' su assist di Gosens dopo una ripartenza dal basso. Per Kean seconda rete in queste tre amichevoli, dopo quello con la Primavera. Anche in questa gara ha avuto almeno tre palle gol; in particolare al 20' ha colpito la traversa con un potente colpo di testa.