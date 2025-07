Calciomercato Sogno Kessie: contatti con la Fiorentina. L'ingaggio spaventa, ma lui vuole l'Italia

La certezza è che la Fiorentina vuole acquistare almeno un centrocampista. Se possibile due. Arriverà un interditore per dare compattezza a un reparto che adesso è molto tecnico e poco muscolare. Tra i nomi che piacciono c'è pure Franck Kessie. Da considerare più una suggestione che altro, visto lo stipendio faraonico che percepisce in Arabia: qualcosa come 14 milioni netti a stagione. E' chiaro che certe cifre non sono contemplabili nel nostro calcio, men che mai a Firenze.

C'è da considerare un fattore non indifferente, ossia la volontà del giocatore. Che può fare tutta la differenza del mondo. La sua posizione è chiara: non rinnoverà il contratto con l'Al-Ahli. Il calcio europeo, e in particolare italiano, gli manca molto, tanto che se non dovesse partire già in estate avrebbe in mente di salutare il club arabo nel mese di gennaio. Rifiuterà ogni possibile offerta di rinnovo che gli dovesse essere presentata. Questo può giocare a favore dei suoi estimatori.

I contatti con la Fiorentina ci sono stati, così come si è fatta avanti la Juventus. In generale si cercherà di insistere sulla sua volontà di tornare in Serie A, e sulla possibilità o meno di abbattere l'ingaggio. Altrimenti resterà un sogno. I viola possono giocarsi anche la carta Pioli: il rapporto stretto con Kessie dai tempi del Milan è noto a tutti. Dopodiché la Juve oggi ha un fascino maggiore, quindi resta la sua opzione preferita. Sta di fatto che i dirigenti viola sono alla finestra.