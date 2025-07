Nuovo obiettivo per l'attacco viola. La Nazione: "Nel mirino c'è Jacques Siwe del Guingamp"

La Nazione fa un nome nuovo per l'attacco della Fiorentina. Si tratta di Jacques Siwe, punta classe 2001 del Guingamp, reduce da un buon campionato in Ligue 2. La scorsa stagione racconta di 13 gol e 2 assist tra campionato e Coppa di Francia. Profilo emergente, sul quale però ci sono già gli occhi di diversi club. In Italia è seguito dal Bologna e dal Torino. In Francia ci sta pensando il Lille e si è informato pure l’Espanyol. Ma nelle scorse ore Daniele Pradé ha deciso di accelerare per provare a portarlo a Firenze.

Operazione intorno ai 5 milioni di euro per quello che, nelle idee della Fiorentina, dovrebbe partire nelle gerarchie alle spalle di Kean e Dzeko. In attesa di riprove più attendibili, l’idea di giocare con due punte chiama la necessità di averne un’altra in panchina. Da qui l’idea di prendere un calciatore giovane, emergente, che può crescere proprio al fianco di due compagni affermati.