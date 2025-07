FirenzeViola Grosseto-Fiorentina 0-3, i più e i meno: Buona prova di Dzeko e Kouadio. In gol Braschi. Male Sottil

vedi letture

Si conclude 3-0 in favore dei viola la seconda uscita in amichevole della nuova Fiorentina di Stefano Pioli. Contro il Grosseto sono andati a segno i giovani Braschi e Montenegro nel primo tempo e Bianco nella ripresa. Questi i migliori e i peggiori della sfida:

I più

Dzeko - Nei 60 minuti in cui è stato in campo ha fatto, tranne il gol (sul suo colpo di testa è stato bravo il portiere dei Grifoni Tognetti), tutto quello per cui la Fiorentina lo ha acquistato. Il bosniaco è venuto in contro ai centrocampisti, ha fatto salire la squadra e ha lavorato da play-maker offensivo servendo due assist, uno per Braschi e uno per Montenegro.

Kouadio e Kospo - I due giovani "braccetti" di Pioli hanno fatto una partita precisa e attenta in fase difensiva spingendosi bene in avanti in sovrapposizione quando chiamati a farlo. Soprattutto Kouadio si è fatto vedere con insistenza in proiezione offensiva sfiorando anche in due occasioni, prima di testa e poi dopo un inserimento di fronte al portiere avversario.

Braschi - Buona prova anche per Braschi. Il classe 2006 si è ben comportato al fianco di Edin Dzeko. Ha provato ad andare in profondità, ha lottato e ha pressato i difensori del Grosseto quando la formazione di Indiani ripartiva dal basso. Ciliegina sulla torta il gol dell'1-0.

Bianco - Pioli lo mette in campo con il compito di dare avvio alla manovra della Fiorentina. Nella prima ora di gioco quasi tutte le azioni dei viola passano dai suoi piedi. Qualche imprecisione ma è tra i più positivi per la personalità dimostrata e anche per il bel gol, con il pallonetto, segnato ad inizio ripresa.

I meno

Sottil - In campo si vede poco. Tranne un'accelerazione al limite dell'area intorno alla metà del primo tempo per il resto non impensierisce troppo il terzino grossetano che gioca dalla sua parte. Si fa notare invece in negativo per l'esagerata reazione ad un fallo commesso ai suoi danni da parte di Ciraudo.

Parisi - Discorso simile anche per Fabiano Parisi. L'esterno sinistro della Fiorentina è sembrato nervoso fin dai primi minuti e dopo poco reagisce malamente ad un intervento di Della Latta. Più che per la prestazione a livello tecnico, in cui ha fatto vedere anche qualche buona cosa come il lancio millimetrico per Puzzoli, è tra i flop per l'atteggiamento troppo nervoso mostrato in campo.

Beltran - Entrato nel giro di cambi al 60' l'argentino, come contro la primavera del resto, è sembrato un po' fuori dal gioco. L'ex River Plate non è riuscito quasi mai a farsi trovare, nè tra le linee nè in profondità. Si è fatto notare solo per un tiro debole verso la porta grossetana.

Seppur senza essere inserito tra "i più", sottolineiamo i passi in avanti, al di là di qualche errore, mostrati da Sabiri nella mezz'ora di gioco disputata.