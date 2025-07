FirenzeViola Fiorentina-Kessié, sogno difficile ma non impossibile: l’ingaggio frena, la volontà può sbloccare tutto

La Fiorentina continua a lavorare sotto traccia sul mercato, e tra i nomi segnati in rosso sul taccuino della dirigenza c’è anche quello di Franck Kessié. Un’idea affascinante ma che, al momento, resta estremamente complessa da concretizzare. Nei prossimi giorni, il club di Commisso proverà a insistere con decisione per il centrocampista ivoriano, oggi in forza all'Al-Ahli, con l'obiettivo di capire se esistano margini reali per costruire un’operazione che al momento sembra più un sogno che una pista concreta. Il nodo principale, inutile girarci attorno, è legato all’ingaggio.

Kessié percepisce circa 15 milioni di euro netti all’anno nel campionato saudita, una cifra assolutamente fuori portata per le casse viola. Impossibile, ad oggi, che la Fiorentina possa anche solo avvicinarsi a quelle cifre. La speranza, però, risiede tutta nella volontà del calciatore. A 28 anni, il desiderio di tornare protagonista in Serie A potrebbe spingerlo a una scelta forte: ridursi drasticamente lo stipendio per tornare in Italia. Non solo: Kessié sarebbe attratto dall’idea di ritrovare Stefano Pioli, tecnico che lo ha valorizzato ai tempi del Milan e che accoglierebbe a braccia aperte un rinforzo di questa caratura.

Dal canto suo, la Fiorentina vedrebbe in Kessié il profilo perfetto per colmare un vuoto evidente in mezzo al campo: quello di muscoli, fisicità. Qualità che, nella rosa attuale, continuano a mancare. La trattativa resta molto difficile, ma non impossibile. Daniele Pradè un tentativo lo farà e molto dipenderà dal giocatore e dalla sua voglia di rilanciarsi in Serie A. La Fiorentina osserva, spera e prepara il terreno. Perché certi colpi, se anche solo accennano a prendere forma, meritano di essere inseguiti fino all’ultimo.