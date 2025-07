La Fiorentina batte la Carrarese per 2-0: doppietta di Kean e due legni

vedi letture

La Fiorentina vince anche la terza amichevole con la Carrarese (serie B) per 2-0. A decidere è la doppietta di Moise Kean con un gol per tempo e una traversa colpita e un paio di altre occasioni per scaldarsi. Per Kean tre reti in altrettanti amichevoli, dopo quello con la Primavera. Nella ripresa al 60' c'è la solita girandola di cambi di Pioli con Sabiri in grande spolvero che colpisce un palo. Occasioni anche per Sottil e Beltran.