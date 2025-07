Social La gioia di Sabiri: "Felice di far parte di questa squadra"

Il futuro di Abdelhamid Sabiri non è ancora scritto ma intanto, dopo due stagioni in prestito, si gode il ritorno in gruppo con la Fiorentina, dopo i primi giorni a parte con Ikoné, Infantino e Barak.

E stasera dopo aver giocato la ripresa con la Fiorentina come vice Gudmundsson, ha espresso tutta la sua gioia via social: "Felice di far parte di questa squadra" ha scritto ripostando le immagini della gara pubblicate dalla Fiorentina stessa.