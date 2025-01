CENA DI SQUADRA, VISTA LAZIO: I VIOLA FANNO GRUPPO ANCHE FUORI DAL CAMPO

FirenzeViola.it

L'unione fa la forza, anche fuori dal campo. Lo spera Raffaele Palladino, lo spera tutto il gruppo squadra che, quantomeno a livello 'geografico', rimane compatto. Al lavoro sul campo, serrato in questi giorni a seguito del lunedì in cui tutti, dirigenza e giocatori, hanno provato a 'sbollire' dopo lo scialbo pari col Torino, è stato affiancato anche il lavoro sulla testa dei giocatori. E qui entra in scena il Palladino gestore, fratello maggiore (o padre) di un gruppo scombussolato dopo il ciclo terribile di risultati.

Ha chiamato tutti a raccolta Palladino. Lo ha fatto organizzando una cena, nella serata di ieri, per compattare tutti: squadra e staff, tutti presenti per un momento valido per alleggerire le tensioni del momento. Lo ha riportato La Repubblica - edizione Firenze - che sottolinea come il gesto sia stato apprezzato da tutti. Unirsi ancora di più, in vista di una trasferta, quella di domenica contro la Lazio, che sarà in ogni modo decisiva, per le scelte di mercato future e anche per la gestione tecnica.

Cena di gruppo per fare fronte comune nel momento del bisogno: un espediente utile - alcuni lo chiamerebbero team building - in tutti i contesti, anche quello calcistico. A Firenze l'aveva fatto per ultimo il predecessore di Palladino, Vincenzo Italiano, che nel dicembre 2023 aveva portato i suoi al sushi. Un altro patto viola, anche stavolta a colpi di Sushi, da stipulare a tavola, in serenità, in vista di quello che verrà.