CATALDI E COLPANI IN STATO DI GRAZIA, FINALMENTE BELTRAN, OK DODÒ E TUTTI GLI ALTRI

DE GEA - Pochi affanni nel primo tempo se si esclude un’uscita di pugno sulla quale rimedia un colpo. Giusto una parata, semplice, su una punizione da fuori area, 6

DODÒ - Rischia qualcosina su un colpo di testa di Krstovic che finisce fuori di poco. Sul finire del primo tempo scappa a Gallo che lo stende rimediando il rosso. Si conferma su ottimi livelli, 7

RANIERI - Qualche pallone attraversa l’area di rigore ma senza che De Gea debba compiere parate, poi si vede al tiro dalla lunghissima distanza. Rimedia l'ammonizione nel finale ma è sempre attento, 6,5

COMUZZO - Pochi problemi nel primo tempo in cui rischia solo su un cross basso di Gallo sul quale non arriva Krstovic. Zero problemi, 6,5

GOSENS - C’è anche il suo apporto nella manovra che porta Cataldi al gol. Rimedia l’ammonizione prima di essere sostituito, 6,5

Dal 20’st PARISI - Entra e dopo 10 minuti segna il gol che vale il 6-0 rispondendo a tante voci di mercato, 6,5

COLPANI - Ammonito poco dopo il quarto d’ora di gioco nel primo tempo rimane in difficoltà su Gallo ma riesce comunque a sbloccarsi trovando il primo gol in maglia viola. Anche per lui è una domenica da ricordare come conferma il bel tiro al volo per il 4-0 nonché la sua prima doppietta in maglia viola, 8

CATALDI - Grande merito nello sbloccare il match dopo una ventina di minuti e pure nello spedire in area il pallone che poi Colpani metterà dentro per il 2-0. Conferma la giornata di grazia concedendo il bis su punizione, 8

ADLI - Gioca malino uno dei primi palloni facendoselo soffiare dall’ex Rebic. Recupera un po’ di precisione come quando serve Dodò che obbliga Gallo al rosso e poco male se pure lui rimedia il giallo prima dell’intervallo, 6,5

Dal 12’st RICHARDSON - Entra in una partita virtualmente chiusa sfruttando la giornata per allenarsi, 6

BOVE - Primo tempo di personalità con tanto di assist per il gol del vantaggio. Ordinaria Amministrazione, 6,5

Dal 12’st SOTTIL - Dopo poco dal suo ingresso propizia il gol di Beltran, 6,5

GUDMUNDSSON - Giusto il tempo di toccare i primi palloni poi s’infortuna ed è costretto a uscire, s.v.

Dal 8’pt BELTRAN - Qualche buona verticalizzazione dopo il suo ingresso in campo e pure il suo apporto nell’azione del raddoppio con bel recupero sulla linea dell’out. Arriva al tiro al quarto d’ora della ripresa poi trova un gol che può essere molto prezioso, 7,5

KEAN - Si dà subito un gran da fare arrivando anche al tiro al limite dopo una decina di minuti ma soprattutto mettendo del suo nell’azione dell’uno a zero di Cataldi. Un problema alla caviglia lo limita nella seconda parte del primo tempo ma non gli impedisce d’impegnare Falcone. Resta negli spogliatoi dopo l’intervallo ma si conferma un combattente, 6,5

Dal 1’st KOUAMÈ - Trova il modo per mettere sui piedi di Beltran il pallone del quinto gol, 6,5

PALLADINO - Conferma le scelte che lo avevano premiato nella gara contro il Milan ma perde subito Gudmundsson che sostituisce con Beltran. L’argentino premia la fiducia recuperando il pallone che di lì a poco Colpani trasforma nel raddoppio, poi l’espulsione di Gallo e la punizione di Cataldi mette la partita ancora più in discesa. A inizio ripresa c’è Kouamè al posto di Kean ma è ancora Colpani a trovare la via del gol prima degli ingressi di Sottil e Richardson. I gol di Beltran e Parisi sono altri segnali di crescita per la sua Fiorentina che passa l’esame Lecce a pieni voti, 7.