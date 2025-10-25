FirenzeViola Cambio sulle fasce ma con qualche certezza in più. E Gosens taglia un bel traguardo

vedi letture

Domani la Fiorentina sarà chiamata a confermare contro il Bologna (stadio Franchi, ore 18) quanto di buono visto e fatto a Vienna, in Conference contro il Rapid battuto con un netto 3-0.

I protagonisti della partita sono stati soprattutto giocatori che in campionato hanno avuto meno spazio, soprattutto Fortini e Parisi sulle fasce. In particolare il giovane terzino destro ha dato risposte molto positive entrando in due gol ma complessivamente ha fatto una buona prestazione anche Fabiano Parisi.

Con il campionato però dovrebbero tornare come titolari i due terzini/esterni di centrocampo Dodo e Robin Gosens. I due giovani sanno che devono farsi trovare pronti all'occasione come hanno fatto a Vienna ma che davanti hanno due giocatori forti e d'esperienza difficili da scalzare definitivamente ma per Pioli è un grande vantaggio sapere che può contare anche su di loro all'occorrenza.

E se Dodo insegue il primo gol in campionato (dopo l'unico realizzato con il Polissya), Gosens si è finalmente sbloccato anche in serie A (il primo anche lui lo aveva realizzato nei playoff di Conference in cui ha fatto anche due assist), nell'ultima sfortunata gara contro il Milan che ha poi rimontato con Leao. Il tedesco, dovesse effettivamente giocare, taglierà anche un traguardo importante in Italia: la sua 200esima presenza in A.