FirenzeViola Buona la prima per Ndour. Il box to box che convince e che ad Atene sarà... Folorunsho (?)

Buona la prima per Cher Ndour. Al debutto da titolare in Serie A, la prova del classe 2004 al cospetto del Lecce ha strappato solo riscontri positivi dagli spalti del Franchi e dai commenti a caldo nel post gara, pur con qualche brivido fatto correre lungo la schiena di Palladino con un paio di retropassaggi a De Gea che potevano diventare frittate vere e proprie. Per il resto, muscoli e sostanza a servizio di una squadra che, oltre a Folorunsho, non ha altri elementi da cui attingere certe caratteristiche.

Mezzala, box to box, factotum della mediana

E probabilmente non è un caso che la miglior versione di sé Ndour l’abbia data alla prima vera e propria occasione che il tecnico gli ha concesso nel suo ruolo naturale: “In Nazionale gioco mezzala e dunque questa sera mi sono trovato bene in questo modulo”, ammetteva in sala stampa dopo la vittoria di venerdì sera, lui che in sede di presentazione al Viola Park si era autodefinito un box to box. Ebbene, dopo l'esordio a San Siro con l’Inter in una zona di campo più avanzata - e meno addetta ai suoi compiti - e l’a dir poco strano ingresso da esterno sinistro nella debacle del Bentegodi, è arrivata contro il Lecce la prima apparizione da mezzala pura, dove si è visto appieno di che pasta è fatto il nativo di Brescia.

Dinamismo che ad Atene... non ci sarà

Corsa, muscoli e forza fisica che bilanciavano a dovere l’estro e la fantasia (a dosi veramente piccole nella vittoria coi pugliesi) degli altri elementi di Palladino. Che in primis dalla società, nel mercato di gennaio, reclamava almeno un centrocampista di stazza e gamba che rimpolpasse una mediana scarna di certe caratteristiche. Detto fatto, la dirigenza di Commisso si è mossa regolarmente portando in dote all’allenatore Folorunsho e lo stesso Ndour, che non ci hanno messo molto a lasciar trasparire come una Fiorentina equilibrata in entrambe le fasi non possa far a meno di entrambi contemporaneamente. E proprio da quest’ultima osservazione non è facile volgere lo sguardo con positività al primo round europeo contro il Panatahinaikos: giovedì la truppa di Palladino tornerà in Grecia, ad Atene, sul luogo del delitto in termini di Conference, e lo farà sicuramente senza Ndour, fuori dalla lista UEFA e dunque indisponibile per ogni gara internazionale. A maggior ragione, dopo le reiterate botte e conseguenti ematomi che hanno lo hanno costretto a guardare la tribuna Fiorentina-Lecce, diventa ancor più necessario recuperare almeno il miglior Folorunsho.