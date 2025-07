FirenzeViola Fiorentina-Primavera, i più e i meno: Fazzini ok, Ndour sugli scudi. Fagioli indietro

Finisce 8-0 la prima uscita stagionale della Fiorentina di Stefano Pioli che contro la Primavera offre delle belle trame di gioco e si diverte in attesa di impegni più probanti. Questi i migliori e i peggiori della sfida.

I top

Dodo - Sarà perché da brevilineo entra in forma prima dei compagni, sarà perché tutti i discorsi su un possibile addio possono averlo stimolato: fatto sta che pronti via è lui il primo a segnare nella nuova stagione con un bell'esterno dopo una bella sgroppata. Sembra già pronto per giocare una partita ufficiale.

Jacopo Fazzini - È uno dei più attivi del secondo tempo e lo si vede sia in versione goleador, a ribadire in rete un passaggio di Parisi, sia in versione assist-man. L'ex Empoli prova ad inventare in un ruolo che conosce bene ma che deve affinare: sono solo i primi vagiti della nuova stagione, ma il duello a distanza con Gudmundsson è già iniziato.

Cher Ndour - Di ruolo farebbe il centrocampista, ma questo Ndour non lo sa e lo si vede sempre quasi solo nell'area avversaria, dove l'ex PSG è un cecchino e non ne sbaglia una. La tripletta di serata porta il suo nome, segno del buono stato di forma del giocatore. Dal Viola Park è tutto.

I flop

Nicolò Fagioli - Nel centrocampo a due schierato da Pioli finisce per non emergere e perdere anche qualche pallone di troppo. L'ex Juventus è chiamato ad alzare il livello in una stagione che sancirà tanto della sua carriera. Con la Primavera fa veramente troppo poco per un giocatore con le sue qualità.

Albert Gudmundsson - Il referto segna una traversa da due passi e un pallone leggermente lungo per Dzeko, ma anche un assist per il bosniaco e un atteggiamento apprezzabile per un giocatore che con Dzeko e Kean è stato chiamato anche a un lavoro di copertura. Chiariamolo subito: la partita dell'islandese non è stata negativa ma sicuramente deve migliorare la mira sotto porta. Prova a divertirsi al Viola Park provando qualche giocata pregevole con scarsi risultati, è chiaro che ha bisogno ancora di un po' di tempo e non brilla ma c'è tutto il tempo del mondo per prendersi la Fiorentina.

Lucas Beltran - Non dà la sensazione di superiorità contro i giovani della Primavera, soprattutto contro una formazione che vedeva in campo tante seconde linee. Fallisce una grande occasione e ne sbaglia un altro paio: se vuole essere confermato con fiducia dalla Fiorentina, il Vikingo dovrà decisamente alzare il suo livello.