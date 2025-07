Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Primavera: dentro il tridente pesante

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni della prima uscita stagionale della Fiorentina, nell'amichevole in programma stasera al Viola Park contro la Primavera. Per la partita in famiglia che darà il via alla stagione, Pioli fa subito delle scelte importanti, provando a schierare insieme il tridente "pesante" con Gudmundsson dietro a Dzeko e Kean. In difesa Comuzzo preferito a Pongracic almeno all'inizio, mentre nel mezzo agiranno Fagioli e Madragora. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens, Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Martinelli, Parisi, Pongracic, Sottil, Kouadio, Kospo, Ndour, Bianco, Beltran, Christensen, Fazzini, Braschi.

Fiorentina Primavera: Fei; Balbo, Trapani, Turnone, Sadotti; Montenegro, Mazzeo, Deli; Angiolini, Puzzou, Atzeni. Allenatore: Galloppa.

A disposizione: Dolfi, Leonardelli, Masoni, Santarelli, Bilobrk, Biagioni, Bonanno, Pisani, Pirrò, Diallo, Morazzini, Matarani, Maiorana, Bertolini.