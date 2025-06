Calciomercato Per il centrocampo torna di moda Traorè: è il più fattibile. Nessuna offerta per Dodo

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

A centrocampo il nome delle ultime ore è Hamed Traorè del Bournemouth. Un nome che torna di moda dopo che aveva fatto le visite mediche con la Fiorentina negli anni precedenti ma l'affare non si concluse perché il calciatore non passò i test. Rimane sempre vivo il nome di Bernabé anche se sembra un affare più complicato. proprio per il prezzo del cartellino. Da non escludere anche Asllani.

Per quanto riguarda i rinnovi, la Fiorentina ancora non si è fatta avanti con Mandragora, con il contratto in scadenza nel 2026. Mentre continua il braccio di ferro tra Dodo e la Fiorentina sul rinnovo, ma c'è da segnalare che per il terzino brasiliano ad oggi non sono arrivate offerte ufficiali.