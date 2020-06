BENASSI, TRA VOGLIA DI RILANCIO E RINNOVO IN STANDBY

Per mister Beppe Iachini, Marco Benassi, sarà una pedina fondamentale della Fiorentina per questo finale di stagione, viste anche le cinque possibili sostituzioni a gara in corso. Il centrocampista viola, dal canto suo, è molto carico in vista della ripartenza della Serie A ed è pronto a dare il massimo per la causa viola.

L'ex giocatore del Torino crede molto nel progetto Fiorentina, come da lui dichiarato qualche giorno fa: "Con Commisso abbiamo tanti progetti ed entusiasmo, ci manca poco per diventare una squadra da Europa: l'anno prossimo potremo competere realmente". Nonostante questo il futuro di Benassi in maglia viola è ancora tutto da decifrare.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'entourage del calciatore avrebbe avuto un incontro con la dirigenza della Fiorentina, intorno a metà marzo, per approfondire il discorso sul futuro del classe '94 e su un possibile rinnovo. Il coronavirus, ovviamente, ha bloccato il tutto e le due parti, con ogni probabilità, si rincontreranno solamente una volta che il campionato sarà finito.