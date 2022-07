BASSI A FV: "DRAGOWSKI OTTIMO COLPO PER LO SPEZIA. PORTIERE VIOLA? IL TITOLARE È﻿ GOLLINI"

Bartłomiej Drągowski è ormai ad un passo dal salutare definitivamente la Fiorentina. Il portiere polacco, infatti, nelle prossime ore potrebbe passare allo Spezia. Per commentare questo possibile trasferimento la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l'ex portiere degli spezzini Davide Bassi: "Se lo Spezia riesce ad assicurarsi Dragowski a titolo defintivo fa davvero un ottimo colpo. I liguri hanno bisogno nel ruolo del portiere di un giocatore di esperienza e affidabile, secondo me il polacco è perfetto in questo. Dragowski sarebbe un importante punto di partenza per un ruolo fondamentale come quello del portiere".

Che ne pensa di questa nuova Fiorentina che sta nascendo?

"Sicuramente i viola sono partiti alla grande con la campagna acquisti. Gollini, Mandragora, Jovic e Dodo sono tutti degli ottimi colpi di mercato in grado di fare cose egregie. Quest'anno ci sarà l'incognita Conference League, un impegno nuovo con giocatori nuovi, ma io sono un grande estimatore di Vincenzo Italiano e sono certo che farà in modo di far trovare la Fiorentina pronta. Comunque i viola sono partiti bene e se il buongiorno si vede dal mattino...".

Uno dei colpi di mercato si chiama Pierluigi Gollini...

"La Fiorentina è stata molto brava perché è riuscita a riportarlo in Italia dopo che ha avuto un'esperienza importante al Tottenham. Parliamo di un grande portiere che è ormai nel giro della Nazionale da tanto tempo".

Chi partirà in vantaggio tra lui e Terracciano?

"Leggo in giro che nessuno sarà in vantaggio sull'altro ma secondo il mio modesto parere Gollini parte un po' avanti rispetto all'ex Empoli, sia per l'esperienza che per quello che ha fatto vedere in questi ultimi anni. Ovviamente l'ultima parola la avrà il campo".